Как получить справку об инвалидности за границей: инструкция

"Во время военного положения установления инвалидности или проведения медико-социальной экспертизы украинцев, вынужденно находящихся за границей, медико-социальную экспертную комиссию осуществляют экстерриториально и заочно", - говорится в заявлении.

Если вы находитесь за границей, необходимо отправить необходимые медицинские документы своему семейному или частному врачу, который находится на территории Украины. В дальнейшем врач сможет оформить форму 088/о "направления на МСЭК".

Для этого у вас должны быть на руках:

медицинские документы;

результаты обследования.

Важно: все документы, которые вы направляете врачу, должны быть переведены на украинский язык.

После получения ваш пакет документов будет рассматривать врачебно-консультативная комиссия (ЛКК). По ее решению вас направят на медико-социальную экспертную комиссию для проведения экспертизы и установления инвалидности.

"Если вдруг вы не можете прибыть на осмотр, МСЭК может принять решение об установлении инвалидности заочно на основании направления ЛКК заведения здравоохранения. Экспертиза осуществляется по направлению ЛКК независимо от вашего места регистрации, проживания или пребывания", - пояснили в министерстве.

Что делать, если во время действия военного положения находясь за границей, у вас завершился срок действия справки об инвалидности

По данным Минздрава, если срок справки истек, его автоматически считают продленным на все время действия военного положения на территории Украины и в течение 6 месяцев после его прекращения/отмены.

"Так же продлевается срок действия процентов потери трудоспособности и индивидуальной программы реабилитации с инвалидностью", - добавили в Министерстве здравоохранения.

Как заменить детскую справку, когда ребенок достиг 18 лет

Если ребенку, имеющему инвалидность и находящемуся за границей, исполнилось 18 лет, он должен пройти медико-социальную экспертизу на МСЭК, ведь критерии инвалидности детей отличаются от критериев инвалидности взрослых.

Ребенок, достигший 18 лет, может пройти обследование за границей, затем нужно перевести все медицинские документы на украинский язык и направить их семейному или частному врачу в Украину.

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