Как получить справку о доходах в "Дія": инструкция

На портале "Дія" пользователи могут подать запрос на получение справки из Государственного реестра физических лиц (ГРФЛ). Эта справка содержит информацию о выплаченных доходах и удержанных с них налогах.

О том, как получить справку о доходах в "Дія" - в материале РБК-Украина .

Справка о доходах - это документ, содержащий информацию из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков о суммах полученных доходов и уплаченных налогов. Она доступна для получения как физическим лицам-предпринимателям (ФОП), так и наемным работникам.

Для получения справки о доходах на портале "Дія" необходимо:

зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID;

выбрать период, за который нужна информация;

отправить запрос и дождаться сообщения о готовности справки на электронную почту или в раздел "Обратите внимание" в кабинете гражданина;

загрузить готовую справку в разделе "Полученные документы".

Формирование справки может длиться до 30 минут. Как только документ будет готов, пользователь получит соответствующее уведомление. Заказать справку могут как физические лица-предприниматели (ФОПы), так и наемные работники. Информация доступна начиная с 2018 года.

Справка, полученная через "Дія", имеет юридическую силу в соответствии с Законом Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" и идентична той, что выдается через Электронный кабинет налогоплательщика.Готовую справку можно загрузить в разделе "Полученные документы" в кабинете гражданина на портале "Дія".