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Як отримання ЗСУ артснарядів від США змінить характер боїв на фронті: думка експерта

Фото: як отримання ЗСУ артснарядів від США змінить характер боїв на фронті (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

За наявності великої кількості снарядів для артилерії, які отримають від США в пакеті на понад 60 млрд доларів, українські військові матимуть змогу не просто загальмувати, а зупинити росіян.

Таку думку у коментарі для матеріалу РБК-Україна висловив військовий експерт Павло Нарожний.

"Коли ми матимемо артилеристські снаряди, характер бойових дій зміниться", - констатував він.

Як пояснив експерт, зараз українські сили оборони знищують окупантів на близькій дистанції.

"Це все робиться руками піхотинців, на жаль. А тепер буде достатня кількість артилеристських снарядів, і ми знищуватимемо ворога на підходах, а не в той момент, коли вони штурмують наші окопи", - зазначив Нарожний.

Допомога США в Україні

Після довгомісячного затягування, США виділили новий пакет допомоги Україні на понад 60 млрд долларів. Виділення допомоги Києву підтримала Палата представників, потім Сенат, а пізніше президент США Джо Байден підписав законопроект, який передбачає виділення коштів на допомогу Україні.

В ЗМІ майже одразу з'явилась інформація про те, що саме отримає Україна в новому пакеті допомоги. Зокрема, в ньому фігурують багато снарядів - ракети для ППО RIM-7 та AIM-9M, ПЗРК Stinger, стрілецька зброя та патрони до неї, боєприпаси для HIMARS, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, 60-мм снаряди для мінометів.

Наразі відомо, що США вже почали постачання частини зброї та боєприпасів для України у рамках нового пакета допомоги.

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