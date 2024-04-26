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Как получение ВСУ артснарядов от США изменит характер боев на фронте: мнение эксперта

Фото: как получение ВСУ артснарядов от США изменит характер боев на фронте (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

При наличии большого количества снарядов для артиллерии, которые получат от США в пакете более 60 млрд долларов, украинские военные смогут не просто затормозить, а остановить россиян.

Такое мнение в комментарии для материала РБК-Украина высказал военный эксперт Павел Нарожный.

"Когда мы получим артиллеристские снаряды, характер боевых действий изменится", - констатировал он.

Как объяснил эксперт, сейчас украинские силы обороны уничтожают оккупантов на близкой дистанции.

"Это все делается руками пехотинцев, к сожалению. А теперь будет достаточное количество артиллеристских снарядов, и мы будем уничтожать врага на подходах, а не в тот момент, когда они штурмуют наши окопы", - отметил Нарожный.

Помощь США в Украине

После долгомесячного затягивания, США выделили новый пакет помощи Украине более чем на 60 млрд долларов. Выделение помощи в Киеву поддержала Палата представителей, затем Сенат, а позже президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине.

В СМИ почти сразу появилась информация о том, что получит Украина в новом пакете помощи. В частности, в нем фигурируют много снарядов - ракеты для ПВО RIM-7 и AIM-9M, ПЗРК Stinger, стрелковое оружие и патроны к нему, боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, 60-мм снаряды для минометов.

Известно, что США уже начали поставки части оружия и боеприпасов для Украины в рамках нового пакета помощи.

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