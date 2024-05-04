Як оскаржити висновок ВЛК: відповідь Міноборони

Вона зазначила, що рішення ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона не погоджується з рішенням ВЛК і це проводиться через ВЛК вищого рівня.

"Наприклад, в районній, потім в обласній, в регіональній, в центральній ВЛК. Якщо на цьому шляху людина не знаходить порозуміння і вважає, що її права порушені, людина може звернутися до суду" - пояснила вона.

Нововведення в наказ щодо ВЛК в Україні

Днями в Україні затвердили зміни до наказу №402, який визначає механізм проведення ВЛК військовозобов'язаних в Україні.

Така потреба виникла після того, як президент України Володимир Зеленський ще на початку квітня підписав закон, яким було скасовано статус "обмежено придатний" в Україні.

Тепер ця категорія має 9 місяців для проходження ВЛК по новій. Причому направлення на проходження ВЛК має видати ТЦК, де військовозобов'язаний стоїть на обліку.

Детальніше про особливості механізму розподілу "обмежено придатних" між "придатними" та "непридатними" - читайте в матеріалі РБК-Україна.