Як оскаржити штраф за порушення ПДР, зафіксований автоматичними камерами: поради адвоката

В умовах сучасного розвитку технологій, автоматичні камери відеоспостереження стали важливим інструментом у забезпеченні безпеки дорожнього руху. Вони фіксують порушення правил дорожнього руху, такі як перевищення швидкості, проїзд на червоне світло, неправильну зупинку, паркування чи рух на заборонених смугах. Іноді водії не згодні з автоматичними штрафами та намагаються оскаржити постанови.

РБК-Україна дізналося у адвокатки Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Ганни Рябухи, як можна оскаржити штраф за порушення ПДР, зафіксований автоматичними камерами.

Порядок оскарження

Адвокатка зазначає, що скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення можна подати протягом 10 днів з дня її винесення. Це стосується і порушень, зафіксованих за допомогою фото- або відеозапису, включаючи випадки, коли порушення фіксуються в автоматичному режимі.

Цей строк може бути подовжений, якщо у особи, що оскаржує штраф, є поважні причини для пропуску визначеного терміну. У такому випадку необхідно подати заяву про поновлення строку на оскарження, яка розглядається компетентним органом.

Скаргу можна подати до органу, який виніс постанову, тобто до підрозділу Національної поліції України або органу місцевого самоврядування, відповідального за адміністрування штрафів.

Що потрібно вказати у скарзі

Скарга повинна містити наступну інформацію:

дані про особу, яка оскаржує штраф (прізвище, ім'я, по батькові, адреса);

номер постанови та інші реквізити;

обґрунтування оскарження (зазначення, чому особа не погоджується з рішенням, наприклад, технічна помилка камери, відсутність факту порушення тощо);

копії документів, що підтверджують заявлені обставини (за наявності).

Що робити у випадку відмови у задоволенні скарги

У разі відмови в задоволенні скарги або її частковому задоволенні, громадянин має право звернутися до суду. Судова інстанція оцінить усі обставини та винесе остаточне рішення. Рябуха звертає увагу, що, навіть якщо скарга буде подана, це не зупиняє процес виконання постанови до винесення остаточного рішення.

Крім того, українці можуть одразу подати позов до суду, оскаржуючи законність постанови про адміністративне правопорушення. Суд проведе незалежний розгляд і може скасувати штраф, якщо визнає, що порушення не мало місця, або були порушення прав водія під час обробки справи.

Строки виконання постанови

Якщо штраф не оскаржується, то постанова набирає законної сили через 10 днів після її винесення. Після цього громадянин зобов'язаний сплатити штраф протягом 30 днів, якщо він не був оскаржений. У разі несплати штрафу у встановлений строк, на особу накладаються додаткові санкції.