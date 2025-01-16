Как обжаловать штраф за нарушение ПДД, зафиксированный автоматическими камерами: советы адвоката

В условиях современного развития технологий, автоматические камеры видеонаблюдения стали важным инструментом в обеспечении безопасности дорожного движения. Они фиксируют нарушения правил дорожного движения, такие как превышение скорости, проезд на красный свет, неправильную остановку, парковку или движение на запрещенных полосах. Иногда водители не согласны с автоматическими штрафами и пытаются обжаловать постановления.

РБК-Украина узнало у адвоката Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Анны Рябухи, как можно обжаловать штраф за нарушение ПДД, зафиксированный автоматическими камерами.

Порядок обжалования

Адвокат отмечает, что жалобу на постановление по делу об административном правонарушении можно подать в течение 10 дней со дня его вынесения. Это касается и нарушений, зафиксированных с помощью фото- или видеозаписи, включая случаи, когда нарушения фиксируются в автоматическом режиме.

Этот срок может быть продлен, если у лица, оспаривающего штраф, есть уважительные причины для пропуска определенного срока. В таком случае необходимо подать заявление о восстановлении срока на обжалование, которое рассматривается компетентным органом.

Жалобу можно подать в орган, который вынес постановление, то есть в подразделение Национальной полиции Украины или органа местного самоуправления, ответственного за администрирование штрафов.

Что нужно указать в жалобе

Жалоба должна содержать следующую информацию:

данные о лице, которое обжалует штраф (фамилия, имя, отчество, адрес);

номер постановления и другие реквизиты;

обоснование обжалования (указание, почему лицо не соглашается с решением, например, техническая ошибка камеры, отсутствие факта нарушения и т.д.);

копии документов, подтверждающих заявленные обстоятельства (при наличии).

Что делать в случае отказа в удовлетворении жалобы

В случае отказа в удовлетворении жалобы или ее частичном удовлетворении, гражданин имеет право обратиться в суд. Судебная инстанция оценит все обстоятельства и вынесет окончательное решение. Рябуха обращает внимание, что, даже если жалоба будет подана, это не останавливает процесс выполнения постановления до вынесения окончательного решения.

Кроме того, украинцы могут сразу подать иск в суд, оспаривая законность постановления об административном правонарушении. Суд проведет независимое рассмотрение и может отменить штраф, если признает, что нарушения не имело места, или были нарушения прав водителя во время обработки дела.

Сроки исполнения постановления

Если штраф не обжалуется, то постановление вступает в законную силу через 10 дней после его вынесения. После этого гражданин обязан оплатить штраф в течение 30 дней, если он не был обжалован. В случае неуплаты штрафа в установленный срок, на лицо накладываются дополнительные санкции.