Як оскаржити рішення ВЛК: МОЗ назвало два варіанти

У відомстві нагадують, що оскаржити рішення ВЛК можна, якщо військовослужбовець вважає, що рішення комісії не відображає реального стану здоров'я.

"Варіантів оскарження два: у досудовому порядку та через суд", - уточнюють у МОЗ.

Оскарження у досудовому порядку

У відомстві радять починати з оскарження у досудовому порядку. Для цього необхідно:

Написати заяву про незгоду з висновками ВЛК та проханням переглянути зазначене рішення вищою ВЛК.

Додати до заяви усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

З такими документами та заявою необхідно або самостійно прийти до вищої ВЛК, або надіслати поштою на адресу відповідної ВЛК.

Комісія за підсумками розгляду переглядає заяву або може направити на повторний медогляд. Далі заявнику надають новий висновок про стан здоров'я.

Оскарження до суду

Якщо перший метод не дав результату, заявник може звернутися до суду.

Суд не може скасувати рішення ВЛК за медичними показниками, але має повноваження встановити порушення у процедурі проведення військово-лікарської комісії. Рішення ВЛК можуть скасувати лише на цій підставі.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, мобілізацію в Україні оголосили після того, як російські окупанти розпочали повномасштабне вторгнення на територію нашої країни. Призову підлягають чоловіки віком від 27 до 60 років.

Раніше стало відомо, що окупанти розповсюджують фейки про нібито мобілізацію студентів у Сумській області. Ці вкидання вже спростували в Центрі протидії дезінформації.