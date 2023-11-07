Как обжаловать решение ВВК: Минздрав назвал два варианта

В ведомстве напоминают, что обжаловать решение ВВК можно, если военнослужащий считает, что решение комиссии не отражает его реальное состояние здоровья.

"Вариантов обжалования два: в досудебном порядке и через суд", - уточняют в Минздраве.

Обжалование в досудебном порядке

В ведомстве советуют начинать с обжалование в досудебном порядке. Для этого необходимо:

Написать заявление о несогласии с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение высшей ВВК.

Добавить к заявлению все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера).

С такими документами и заявлением необходимо или самостоятельно прийти в высшую ВВК, или прислать почтой на адрес соответствующей ВВК.

Комиссия по итогам рассмотрения пересматривает заявление или может направить на повторный медосмотр. Потом заявителю предоставляют новый вывод о состоянии здоровья.

Обжалование в суде

Если первый метод не принес результат, то заявитель может обратиться в суд.

Суд не может отменить решение ВВК по медицинским показателям, но имеет полномочия установить нарушения в процедуре проведения военно-врачебной комиссии. Решение ВВК могут отменить только на этом основании.

Мобилизация в Украине

Напомним, мобилизацию в Украине объявили после того, как российские оккупанты начали полномасштабное вторжение на территорию нашей страны. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 27 лет до 60 лет.

Ранее стало известно, что оккупанты распространяют фейки о якобы мобилизации студентов в Сумской области. Эти вбросы уже опровергли в Центре противодействия дезинформации.