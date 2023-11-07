RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как обжаловать решение ВВК: Минздрав назвал два варианта

Фото: Минздрав объяснил, как обжаловать решение ВВК (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцы могут обжаловать решение военно-врачебных комиссий. Для этого есть два варианта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве напоминают, что обжаловать решение ВВК можно, если военнослужащий считает, что решение комиссии не отражает его реальное состояние здоровья. 

"Вариантов обжалования два: в досудебном порядке и через суд", - уточняют в Минздраве. 

Обжалование в досудебном порядке

В ведомстве советуют начинать с обжалование в досудебном порядке. Для этого необходимо: 

  • Написать заявление о несогласии с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение высшей ВВК.
  • Добавить к заявлению все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера).

С такими документами и заявлением необходимо или самостоятельно прийти в высшую ВВК, или прислать почтой на адрес соответствующей ВВК. 

Комиссия по итогам рассмотрения пересматривает заявление или может направить на повторный медосмотр. Потом заявителю предоставляют новый вывод о состоянии здоровья. 

Обжалование в суде

Если первый метод не принес результат, то заявитель может обратиться в суд. 

Суд не может отменить решение ВВК по медицинским показателям, но имеет полномочия установить нарушения в процедуре проведения военно-врачебной комиссии. Решение ВВК могут отменить только на этом основании. 

Мобилизация в Украине

Напомним, мобилизацию в Украине объявили после того, как российские оккупанты начали полномасштабное вторжение на территорию нашей страны. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 27 лет до 60 лет. 

Ранее стало известно, что оккупанты распространяют фейки о якобы мобилизации студентов в Сумской области. Эти вбросы уже опровергли в Центре противодействия дезинформации. 

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВЛКВойна России против УкраиныМобилизация в Украине