Як оскаржити рішення ВЛК: алгоритм дій

Як оскаржити рішення ВЛК в досудовому порядку

Подання скарги. Необхідно написати скаргу (додаток 26) про незгоду з висновками ВЛК та прохання переглянути рішення у вищій ВЛК за підпорядкованістю, згідно з адміністративно-територіальними зонами відповідальності. Додаток документів. Додати до скарги всі необхідні медичні документи та копію попереднього рішення ВЛК. Подання скарги. Документи можна особисто принести до вищої (регіональної) ВЛК або надіслати "Укрпоштою" цінним листом із повідомленням про вручення та описом вкладення.

Після розгляду скарги можуть направити на повторний або контрольний медогляд у ВЛК, і на основі нового огляду буде виданий новий висновок про стан здоров’я.

Якщо не погоджуєтесь з висновком регіональної ВЛК, можете оскаржити його в Центральній військово-лікарській комісії (ЦВЛК). Якщо ж не погоджуєтесь з рішенням ЦВЛК, треба звернутися до суду.

Оскарження рішення ВЛК у суді

Оскарження рішення ВЛК у суді проводиться згідно з Кодексом адміністративного судочинства України. Однак варто врахувати, що оскаржувати рішення ВЛК виключно за медичними показниками неможливо, оскільки це не входить у компетенцію суду. Суд має право перевіряти лише законність прийняття рішення ВЛК і дотримання процедури його ухвалення.

Таким чином, у випадку незгоди з висновками ВЛК, ти маєш можливість отримати об'єктивний перегляд свого медичного стану, скориставшись досудовим або судовим порядком оскарження.