Як оскаржити рішення ВЛК: алгоритм дій

Якщо після проходження медичного огляду ВЛК ви вважаєте, що рішення комісії не відображає реальний стан здоров’я, то є два варіанти оскарження цього рішення: у досудовому порядку та через суд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ресурс Міноборони Турбота.
Подання скарги. Необхідно написати скаргу (додаток 26) про незгоду з висновками ВЛК та прохання переглянути рішення у вищій ВЛК за підпорядкованістю, згідно з адміністративно-територіальними зонами відповідальності.
Додаток документів. Додати до скарги всі необхідні медичні документи та копію попереднього рішення ВЛК.
Після розгляду скарги можуть направити на повторний або контрольний медогляд у ВЛК, і на основі нового огляду буде виданий новий висновок про стан здоров’я.
Якщо не погоджуєтесь з висновком регіональної ВЛК, можете оскаржити його в Центральній військово-лікарській комісії (ЦВЛК). Якщо ж не погоджуєтесь з рішенням ЦВЛК, треба звернутися до суду.
Оскарження рішення ВЛК у суді проводиться згідно з Кодексом адміністративного судочинства України. Однак варто врахувати, що оскаржувати рішення ВЛК виключно за медичними показниками неможливо, оскільки це не входить у компетенцію суду. Суд має право перевіряти лише законність прийняття рішення ВЛК і дотримання процедури його ухвалення.
Таким чином, у випадку незгоди з висновками ВЛК, ти маєш можливість отримати об'єктивний перегляд свого медичного стану, скориставшись досудовим або судовим порядком оскарження.
Нагадаємо,що наприкінці квітня 2024 року Міністерство оборони України внесло зміни у перелік хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності громадян до військової служби.
Крім того,в Україні планують провести цифровізацію військово-лікарських комісій. Відповідні кроки підготують за два тижні.