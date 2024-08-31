Як оштрафують водіїв за керування незареєстрованим авто: пояснення юриста

Власники автомобілів мають реєструвати їх у визначений термін з часу придбання чи митного оформлення. За порушення цього правила передбачена відповідальність .

Як оштрафують водіїв за керування незареєстрованим авто, у коментарі РБК-Україна пояснила адвокат АБ "Романа Сацика" Вікторія Онишко .

Скільки часу дається на реєстрацію авто

Власники транспортних засобів зобов'язані зареєструвати їх упродовж 10 діб після придбання чи митного оформлення, зазначає юрист.

"Положеннями статті 37 закону "Про дорожній рух" регламентовано, що експлуатація незареєстрованих транспортних засобів забороняється. Аналогічна правова норма закріплена у п.2.9 в ПДР, відповідно до приписів якої водієві забороняється керувати транспортним засобом, не зареєстрованим в уповноваженому органі МВС ", - звертає увагу Вікторія Онишко.

У Порядку державної реєстрації автомобілів передбачено, що транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами в сервісних центрах МВС або через центри надання адміністративних послуг.

Строк державної реєстрації понад 10 діб продовжується, якщо власник транспортного засобу подасть документи на підтвердження того, що не мав можливості своєчасно її провести. Це може бути хвороба, відрядження або інші поважні причини.

"Закон не встановлює чітких граничних строків на продовження передбаченого 10-денного терміну реєстрації авто за наявності поважних причин. Однак, зазначені причини мають бути підтверджені документально", - зазначає юрист.

На зареєстровані транспортні засоби видаються свідоцтва про реєстрацію, а також номерні знаки. Експлуатація транспортних засобів, що не зареєстровані в уповноважених органах МВС та без номерних знаків заборонена.

Фото: На реєстрацію авто дається 10 діб (freepik.com)

Як оштрафують водія за кермом незареєстрованого авто

Адміністративне стягнення за таке правопорушення передбачені ч.6 ст.121 КУпАП.

"Керування незареєстрованим транспортним засобом передбачає накладення штрафу в розмірі 850 грн на перший раз. Якщо таке порушення буде виявлено повторно протягом року, то відповідальність становить 1700 грн штрафу або громадські роботи з можливим вилученням транспортного засобу", - розповідає Вікторія Онишко.

Протокол про таке правопорушення має право скласти поліція, при зупинці та перевірці авто, а питання притягнення до відповідальності вирішується судом.