Как оштрафуют водителей за управление незарегистрированным авто: объяснение юриста

Владельцы автомобилей должны регистрировать их в определенный срок с момента приобретения или таможенного оформления. За нарушение этого правила предусмотрено ответственность .

Как оштрафуют водителей за управление незарегистрированным авто, в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат АБ "Романа Сацика" Виктория Онышко .

Сколько времени дается на регистрацию авто

Владельцы транспортных средств обязаны зарегистрировать их в течение 10 суток после приобретения или таможенного оформления, отмечает юрист.

"Положениями статьи 37 закона "О дорожном движении" регламентировано, что эксплуатация незарегистрированных транспортных средств запрещается. Аналогичная правовая норма закреплена в п.2.9 в ПДД, согласно предписаниям которой водителю запрещается управлять транспортным средством, не зарегистрированным в уполномоченном органе МВД", - обращает внимание внимание Виктория Онышко.

В Порядке государственной регистрации автомобилей предусмотрено, что транспортные средства регистрируются за юридическими и физическими лицами в сервисных центрах МВД или через центры предоставления административных услуг.

Срок государственной регистрации более 10 суток продлевается, если владелец транспортного средства подаст документы в подтверждение того, что не имел возможности своевременно ее провести. Это может быть болезнь, командировка или другие уважительные причины.

"Закон не устанавливает четкие предельные сроки на продление предусмотренного 10-дневного срока регистрации авто при наличии уважительных причин. Однако указанные причины должны быть подтверждены документально", - отмечает юрист.

На зарегистрированные транспортные средства выдаются свидетельства регистрации, а также номерные знаки. Эксплуатация транспортных средств, не зарегистрированных в уполномоченных органах МВД и без номерных знаков, запрещена.

Фото: На регистрацию авто дается 10 суток (freepik.com)

Как оштрафуют водителя за рулем незарегистрированного авто

Административное взыскание за такое правонарушение предусмотрено ч.6 ст.121 КУоАП.

"Управление незарегистрированным транспортным средством предусматривает наложение штрафа в размере 850 грн в первый раз. Если такое нарушение будет выявлено повторно в течение года, то ответственность составляет 1700 грн штрафа или общественные работы с возможным изъятием транспортного средства", - рассказывает Виктория Онышко.

Протокол о таком правонарушении имеет право составить полиция при остановке и проверке авто, а вопрос привлечения к ответственности решается судом.