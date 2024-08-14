Штрафи за відсутність аптечки та вогнегасника: що треба знати водіям

Кожен водій повинен мати у своєму автомобілі необхідний набір для безпеки та екстрених ситуацій. Серед них, зокрема, аптечка та вогнегасник.

Які штрафи загрожують водіям за їх відсутність в автомобілі - в матеріалі РБК-Україна.

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Що має бути в автомобілі

До основних речей, які варто завжди мати з собою, належать набір ключів для ремонту, декілька викруток, домкрат, запасне колесо та рукавички.

Також важливо мати буксирувальний трос, насос або автомобільний компресор, герметично закриту каністру з паливом і дроти для "прикурювання" на випадок розрядки акумулятора.

Крім того, водій має не забути про ліхтарик, аптечку, вогнегасник та знак аварійної зупинки.

Власник автомобіля має переконатися, що ліки в аптечці мають актуальний термін придатності, а бинти та пов’язки - у достатній кількості. Вогнегасник і знак аварійної зупинки повинні завжди бути у вашому автомобілі, адже вони можуть врятувати життя.

Штраф за відсутність аптечки і вогнегасника

Згідно з пунктом 31.4.7 ПДР, водіям заборонено експлуатувати легковий автомобіль без медичної аптечки, працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки.

Відсутність медичної аптечки, працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки у транспортному засобі може призвести до штрафу в розмірі 680 гривень для водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів.

За повторне порушення протягом року водії можуть отримати покарання у вигляді вилучення водійських прав на строк від 3 до 6 місяців.