Як оштрафують батьків, якщо діти їдуть у транспорті без супроводу: пояснення юриста

Дитина може самостійно пересуватися громадським транспортом, починаючи з 7 років, зазначає юрист.

"На міжміських маршрутах не дозволено перевозити дітей віком до 14 років без супроводу дорослих, за винятком випадків перевезення дітей до загальноосвітніх чи дошкільних навчальних закладів у сільській місцевості автобусами внутрішньообласних маршрутів та регулярних спеціальних перевезень", - зауважує Євген Буліменко.

За порушення батьками (опікунами, піклувальниками) цих правил може бути адміністративна відповідальність за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей: