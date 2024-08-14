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Як оштрафують батьків, якщо діти їдуть у транспорті без супроводу: пояснення юриста

Фото: Шкільний автобус, Львів (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Україні діють правила, з якого віку діти можуть пересуватися громадським транспортом без супроводу дорослих. Це стосується і поїздок до школи.

Як можуть покарати батьків, якщо діти самі їздитимуть транспортом, у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.

Дитина може самостійно пересуватися громадським транспортом, починаючи з 7 років, зазначає юрист.

"На міжміських маршрутах не дозволено перевозити дітей віком до 14 років без супроводу дорослих, за винятком випадків перевезення дітей до загальноосвітніх чи дошкільних навчальних закладів у сільській місцевості автобусами внутрішньообласних маршрутів та регулярних спеціальних перевезень", - зауважує Євген Буліменко.

За порушення батьками (опікунами, піклувальниками) цих правил може бути адміністративна відповідальність за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей:

  • попередження;
  • або накладення штрафу в розмірі від 850 до 1700 грн;
  • за повторне вчинення протягом  року – штраф від 1700 до 5100 грн. 

Раніше юрист пояснював, що батьки малолітніх дітей повинні забезпечувати їм необхідні умови життя. За нехтування цими обов'язками можуть покарати штрафами.

Нагадаємо, ми писали, як можуть карати підлітків за порушення законів.

Також ми розповідали, що в Україні зростає кількість патронатних родин та у яких випадках діти до них потрапляють.

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