Как оштрафуют родителей, если дети едут в транспорте без сопровождения: объяснение юриста

В Украине действуют правила, с какого возраста дети могут передвигаться в общественном транспорте без сопровождения взрослых. Это касается и поездок в школу.

Как могут наказать родителей, если дети сами будут ездить на транспорте, в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Ребенок может самостоятельно передвигаться в общественном транспорте, начиная с 7 лет, отмечает юрист.

"На междугородных маршрутах не разрешено перевозить детей до 14 лет без сопровождения взрослых, за исключением случаев перевозки детей в общеобразовательные или дошкольные учебные заведения в сельской местности автобусами внутриобластных маршрутов и регулярных специальных перевозок", - отмечает Евгений Булименко.

За нарушение родителями (опекунами, попечителями) этих правил может быть административная ответственность за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей: