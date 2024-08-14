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Как оштрафуют родителей, если дети едут в транспорте без сопровождения: объяснение юриста

Киев, Украина, Среда 14 августа 2024 19:15
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Как оштрафуют родителей, если дети едут в транспорте без сопровождения: объяснение юриста Фото: Школьный автобус, Львов (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Эксперт: Евгений Булименко

В Украине действуют правила, с какого возраста дети могут передвигаться в общественном транспорте без сопровождения взрослых. Это касается и поездок в школу.

Как могут наказать родителей, если дети сами будут ездить на транспорте, в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Ребенок может самостоятельно передвигаться в общественном транспорте, начиная с 7 лет, отмечает юрист.

"На междугородных маршрутах не разрешено перевозить детей до 14 лет без сопровождения взрослых, за исключением случаев перевозки детей в общеобразовательные или дошкольные учебные заведения в сельской местности автобусами внутриобластных маршрутов и регулярных специальных перевозок", - отмечает Евгений Булименко.

За нарушение родителями (опекунами, попечителями) этих правил может быть административная ответственность за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей:

  • предупреждение;
  • или наложение штрафа в размере от 850 до 1700 грн;
  • за повторное совершение в течение года – штраф от 1700 до 5100 грн.

Ранее юрист объяснял, что родители малолетних детей должны обеспечивать необходимые условия жизни. За пренебрежение этими обязанностями могут наказать штрафами.

Напомним, мы писали, как могут наказывать подростков за нарушение законов.

Также мы рассказывали, что в Украине растет количество патронатных семей и где дети в них попадают.

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