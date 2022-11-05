Як окупанти готуються до оборони Херсона: супутникові знімки

Українські військові наближаються до Херсона та змушують ворога готувати оборонні укріплення до боїв за місто. Судячи із супутникових фотографій, окупанти посилюють оборону на правому березі Дніпра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter аналітика Бенджаміна Пітте.
За словами Пітте, росіяни ретельно готуються до масштабних військових зіткнень із ЗСУ. Нові оборонні лінії мають допомогти армії РФ покращити своє становище на фронті.
Нагадаємо, раніше так звана окупаційна "влада" Херсонської області заявила про "завершення евакуації" з правого берега Дніпра .
Більш детально про ситуацію в Херсоні та області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна .
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