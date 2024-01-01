Як оформити закордонний паспорт дитині і які документи потрібні: інструкція

Закордонний паспорт можуть отримати не лише дорослі українці. Його можна оформити дітям до 16 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на паспортний цент ДП "Документ".

Закордонний паспорт для дитини в Україні можна оформити від народження. Такий документ діє чотири роки.

Для оформлення закордонного паспорта треба подати до територіального органу необхідні документи, сплатити послугу (на місці), сфотографувати дитину (або принести фотографії). Після отримання SMS, прийти і забрати закордонний паспорт дитини.

Під час оформлення заяви в Державній міграційній службі треба пройти процедуру сканування відбитків пальців рук (роблять від 12 років).

Необхідний перелік документів:

оригінал свідоцтва про народження (разом з завіреним перекладом у разі необхідності);

якщо хоча б один з батьків не був громадянином України на момент народження дитини - потрібна довідка про реєстрацію особи громадянином України;

якщо свідоцтво або документ про народження було видано іноземними уповноваженими установами за кордоном, може знадобитися легалізація та нотаріально завірений переклад на українську мову;

паспорт громадянина України у вигляді картки (для дітей ві 14 років);

код платника податків;

паспорт батька чи матері;

за наявності раніше видані закордонні паспорти або проїзні документи дитини (діючі, не діючі, оформлені на інше прізвище).

Скільки коштує закордонний паспорт

Оформлення закордонного біометричного паспорту не терміново коштує 1396 гривень, а термінового - 2036 гривень.