Как оформить загранпаспорт ребенку и какие документы нужны: инструкция
Загранпаспорт могут получить не только взрослые украинцы. Его можно оформить детям в возрасте до 16 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на паспортный центр ГП "Документ".
Загранпаспорт для ребенка в Украине можно оформить с рождения. Такой документ действует четыре года.
Для оформления загранпаспорта нужно подать в территориальный орган необходимые документы, оплатить услугу (на месте), сфотографировать ребенка (или принести фотографии). После получения SMS, прийти и забрать загранпаспорт ребенка.
При оформлении заявления в Государственной миграционной службе следует пройти процедуру сканирования отпечатков пальцев рук (делают от 12 лет).
Необходимый перечень документов:
- оригинал свидетельства о рождении (вместе с заверенным переводом в случае необходимости);
- если хотя бы один из родителей не был гражданином Украины на момент рождения ребенка - требуется справка о регистрации лица гражданином Украины;
- если свидетельство или документ о рождении были выданы иностранными уполномоченными учреждениями за границей, может потребоваться легализация и нотариально заверенный перевод на украинский язык;
- паспорт гражданина Украины в виде карты (для детей в возрасте 14 лет);
- код налогоплательщика;
- паспорт отца или матери;
- при наличии ранее выданные загранпаспорта или проездные документы ребенка (действующие, бездействующие, оформленные на другую фамилию).
Сколько стоит загранпаспорт
Оформление заграничного биометрического паспорта не срочно стоит 1396 гривен, а срочного - 2036 гривен.
Напомним, ранее мы объясняли, как получить выписку о месте жительства ребенка через "Дію".
Также РБК-Украина писало, как оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн.
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