Як оформити виплату 1 тисячі гривень на дитину: пояснення уряду

"Важливо, що програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини", - зазначив прем'єр.

За його словами, заявка на тисячу подаватиметься стандартно через додаток "Дія", а кошти надійдуть на картку "Національного кешбеку".

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив програму, за якою всі українці отримають 1 тисячу гривень на купівлю деяких українських товарів та послуг.

Тисяча Зеленського

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив програму, згідно з якою всі українці отримають 1 тисячу гривень на купівлю деяких українських товарів та послуг.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, із заявки можна буде подати через Дію протягом зими. Виплати надійдуть на карту Національного кешбеку і людина зможе витратити кошти протягом 2025 року, сказав він.

"Наближається третя зима, яку ми проходитимемо в умовах повномасштабної війни. Держава готує комплексний пакет зимової підтримки сімей", – сказав він.

За його словами, перший крок уже ініційовано президентом Володимиром Зеленським. "Це програма зимової єПідтримки. Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів", - розповів Шмигаль.