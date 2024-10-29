Как оформить выплату 1 тысячи гривен на ребенка: пояснение правительства

"Важно, что программа касается не только взрослых, но и детей. Один родитель сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка", - отметил премьер.

По его словам, заявка на тысячу будет подаваться стандартно через приложение "Дія", а средства поступят на карту "Национального кэшбека".

Тысяча Зеленского

Напомним, Кабинет министров утвердил программу, согласно которой все украинцы получат 1 тысячу гривен на покупку некоторых украинских товаров и услуг.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, с заявку можно будет подать через Дію в течение зимы. Выплаты поступят на карту Национального кешбэка, и человек сможет потратить средства в течение 2025 года, сказал он.

"Приближается третья зима, которую мы будем проходить в условиях полномасштабной войны. Государство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей", – сказал он.

По его словам, первый шаг уже инициирован президентом Владимиром Зеленским. "Это программа зимней єПідтримки. Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров", - рассказал Шмыгаль.