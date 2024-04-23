Як оформити виплати для переселенців: детальна інструкція

Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати від держави щомісячну грошову допомогу. Заявку на оформлення виплат можна подати як онлайн, так і в офлайн-режимі.
Як оформити виплати для ВПО у 2024 році - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна нижче.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: "Дія", сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, урядовий портал.
Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень щомісячно (йдеться про дорослих). На кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони, виплачується 3 тисячі гривень.
Подати заявку на оформлення виплат для ВПО можна особисто, звернувшись до відповідних органів, або онлайн через "Дію".
Раніше в "Дії" можна було оформити довідку переселенця та виплати тільки на себе та дитину. Зараз через застосунок можна подати заяву на всіх членів сім'ї.
Увага! Послуга у застосунку "Дія" доступна лише для тих, хто раніше не мав статусу внутрішньо переміщеної особи.Тобто одночасно можна отримати статус ВПО та подати заяву на отримання допомоги.
Як подати заявку у "Дії":
Якщо у вас є діти, свідоцтво про народження підтягнеться автоматично. Якщо цього не відбулося, додайте його вручну.
Українці, які вимушено покинули своє житло через бойові дії чи окупацію, можуть отримати довідку ВПО та подати заявку на матеріальну допомогу у ЦНАПах, відділах соціального захисту населення, а також у представників місцевої влади.
Щоб отримати виплати, у ЦНАП чи інший орган потрібно надати документ, що посвідчує особу, свідоцтво про народження дитини та довідку ВПО, яку можна оформити одночасно із соціальною допомогою.
Важливо, якщо у паспорті немає даних про реєстрацію місця проживання, з собою потрібно взяти будь-який документ для підтвердження. Це може бути військовий квиток, трудова книжка, право власності на майно тощо.
Алгоритм дій:
Додамо, у разі якщо громадянин з категорії ВПО переїжджає в інше місце, потрібно повідомити про це протягом 10 днів. Після цього можна буде перевести виплату за новим місцем реєстрації.
Нагадаємо, з 1 березня 2024 року допомогу автоматично продовжили на 6 місяців найбільш вразливим категоріям переселенців. Інші категорію ВПО також мають право на виплати, але їм потрібно подати заявку на продовження.
Яку допомогу отримують переселенці та які умови для її призначення - у матеріалі РБК-Україна.
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