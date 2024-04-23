Как оформить выплаты для переселенцев: подробная инструкция

Внутренне перемещенные лица в Украине могут получить от государства ежемесячное пособие. Заявку на оформление выплат можно подать как онлайн, так и в офлайн-режиме.
Как оформить выплаты для ВПЛ в 2024 году - узнайте в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались источники: "Дія", сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, правительственный портал.
Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен ежемесячно (речь идет о взрослых). На каждого ребенка, который из-за войны вынужденно переехал в более безопасные регионы, выплачивается 3 тысячи гривен.
Подать заявку на оформление выплат для ВПЛ можно лично, обратившись к соответствующим органам, или онлайн через "Дію".
Ранее в "Дії" можно было оформить справку переселенца и выплаты только на себя и ребенка. Сейчас через приложение можно подать заявление на всех членов семьи.
Внимание! Услуга в приложении "Дія" доступна только для тех, кто ранее не имел статуса внутренне перемещенного лица. То есть одновременно можно получить статус ВПЛ и подать заявление на получение помощи.
Как подать заявку в "Дії":
Если у вас есть дети, свидетельство о рождении автоматически подтянется. Если этого не случилось, добавьте его вручную.
Украинцы, вынужденно покинувшие свое жилье из-за боевых действий или оккупации, могут получить справку ВПЛ и подать заявку на материальную помощь в ЦПАУ, отделах социальной защиты населения, а также у представителей местных властей.
Чтобы получить выплаты, в ЦПАУ или другой орган нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка и справку ВПЛ, которую можно оформить одновременно с социальной помощью.
Важно, если в паспорте нет данных о регистрации места жительства, с собой нужно взять документ для подтверждения. Это могут быть военный билет, трудовая книжка, право собственности на имущество и т.д.
Алгоритм действий:
Добавим, если гражданин из категории ВПЛ переезжает в другое место, нужно сообщить об этом в течение 10 дней. После этого можно будет перевести выплату по новому месту регистрации.
Напомним, с 1 марта 2024 года помощь автоматически продлили на 6 месяцев наиболее уязвимым категориям переселенцев. Другие категории ВПЛ также имеют право на выплаты, но им нужно подать заявку на продление.
Какую помощь получают переселенцы и какие условия ее назначения - в материале РБК-Украина.
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