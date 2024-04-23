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Как оформить выплаты для переселенцев: подробная инструкция

Фото: переселенцы могут подать заявку на получение выплат онлайн и офлайн (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Внутренне перемещенные лица в Украине могут получить от государства ежемесячное пособие. Заявку на оформление выплат можно подать как онлайн, так и в офлайн-режиме.

Как оформить выплаты для ВПЛ в 2024 году - узнайте в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: "Дія", сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, правительственный портал.

Содержание

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен ежемесячно (речь идет о взрослых). На каждого ребенка, который из-за войны вынужденно переехал в более безопасные регионы, выплачивается 3 тысячи гривен.

Подать заявку на оформление выплат для ВПЛ можно лично, обратившись к соответствующим органам, или онлайн через "Дію".

Как подать заявку онлайн

Ранее в "Дії" можно было оформить справку переселенца и выплаты только на себя и ребенка. Сейчас через приложение можно подать заявление на всех членов семьи.

Внимание! Услуга в приложении "Дія" доступна только для тех, кто ранее не имел статуса внутренне перемещенного лица. То есть одновременно можно получить статус ВПЛ и подать заявление на получение помощи.

Как подать заявку в "Дії":

  • обновите приложение "Дія" и авторизуйтесь удобным для вас способом;
  • зайдите в раздел "Услуги" и отправьте заявку на получение статуса ВПЛ;
  • укажите местонахождение: область, населенный пункт и конкретный адрес. Подтвердите геолокацию;
  • нажмите "Хочу получать помощь" (если по каким-либо причинам на этом этапе вы отказались от помощи, подать заявку на ее получение можно будет позже только офлайн);
  • выберите карту "єПідтримка" для зачисления средств. Если у вас такой карты нет, нужно ее оформить. Это можно сделать онлайн в мобильных сервисах банков - Monobank, "СенсБанк", "ПриватБанк", "А-Банк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", Raiffeisen BANK, "Восток Банк", IdeaBank, izibank, "ПУМБ".
  • укажите, какая помощь вам необходима (потребность в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи), и оставьте контактные данные;
  • проверьте заявление, подтвердите правильность данных и нажмите "Отправить".

Если у вас есть дети, свидетельство о рождении автоматически подтянется. Если этого не случилось, добавьте его вручную.

Куда обращаться для подачи заявки офлайн

Украинцы, вынужденно покинувшие свое жилье из-за боевых действий или оккупации, могут получить справку ВПЛ и подать заявку на материальную помощь в ЦПАУ, отделах социальной защиты населения, а также у представителей местных властей.

Чтобы получить выплаты, в ЦПАУ или другой орган нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка и справку ВПЛ, которую можно оформить одновременно с социальной помощью.

Важно, если в паспорте нет данных о регистрации места жительства, с собой нужно взять документ для подтверждения. Это могут быть военный билет, трудовая книжка, право собственности на имущество и т.д.

Алгоритм действий:

  • выберите ближайший к вам отдел соцзащиты или ЦПАУ, предоставляющий услуги для ВПЛ. Найти нужный орган можно - по ссылке;
  • посетите соответствующий орган, представьте необходимые документы, укажите номер банковской карты и подайте заявление на получение помощи.

Добавим, если гражданин из категории ВПЛ переезжает в другое место, нужно сообщить об этом в течение 10 дней. После этого можно будет перевести выплату по новому месту регистрации.

Напомним, с 1 марта 2024 года помощь автоматически продлили на 6 месяцев наиболее уязвимым категориям переселенцев. Другие категории ВПЛ также имеют право на выплаты, но им нужно подать заявку на продление.

Какую помощь получают переселенцы и какие условия ее назначения - в материале РБК-Украина.

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