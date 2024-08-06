Оформлення субсидії у ЦНАП: як подати заяву та які документи потрібні

Житлова субсидія – це безповоротною адресною державна соціальна допомога людям, які проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки оплачувати житлово-комунальні послуги через невисокі доходи.

Допомога надається у готівковій формі. З 1 грудня 2022 року нарахування субсидій здійснюють органи Пенсійного фонду України (ПФУ). Проте подати заяву можна і через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

За словами Наталії Шамрай, для оформлення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива необхідно звернутись до ЦНАП особисто або поштовим відправленням. Також можна подати документи онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України.

Документи, які необхідні:

заява про призначення та надання житлової субсидії;

декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;

в окремих випадках подаються додаткові документи.

До слова, більшості отримувачів субсидії на наступний період їх нараховуватимуть автоматично. Проте при зміні рівня доходів чи у складі сім'ї треба повідомляти в ПФУ. Субсидію можуть скасувати, якщо виникне заборгованість з оплати комуналки.