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Оформлення субсидії у ЦНАП: як подати заяву та які документи потрібні

Фото: Надання послуг у ЦНАП Києва (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

Субсидії на оплату комунальних послуг призначаються у Пенсійному фонді України. Але подати заяву на цю соціальну допомогу можна й через центри надання адміністративних послуг.

Як можна оформити субсидію через ЦНАП, у коментарі РБК-Україна повідомила директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.

Житлова субсидія – це безповоротною адресною державна соціальна допомога людям, які проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки оплачувати житлово-комунальні послуги через невисокі доходи.

Допомога надається у готівковій формі. З 1 грудня 2022 року нарахування субсидій здійснюють органи Пенсійного фонду України (ПФУ). Проте подати заяву можна і через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

За словами Наталії Шамрай, для оформлення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива необхідно звернутись до ЦНАП особисто або поштовим відправленням. Також можна подати документи онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України.

Документи, які необхідні:

  • заява про призначення та надання житлової субсидії;
  • декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;
  • в окремих випадках подаються додаткові документи.

До слова, більшості отримувачів субсидії на наступний період їх нараховуватимуть автоматично. Проте при зміні рівня доходів чи у складі сім'ї треба повідомляти в ПФУ. Субсидію можуть скасувати, якщо виникне заборгованість з оплати комуналки.

Нагадаємо, ми писали, як підвищення тарифів на електроенергію вплине на розмір субсидії.

Також ми розповідали, що українські військові та члени їхніх сімей мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг.

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