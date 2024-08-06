Оформление субсидии в ЦНАП: как подать заявление и какие документы нужны

Субсидии на оплату коммунальных услуг назначаются в Пенсионном фонде Украины. Но подать заявление на социальную помощь можно и через центры предоставления административных услуг.
Как можно оформить субсидию через ЦНАП, в комментарии РБК-Украина сообщила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.
Жилищная субсидия – это безвозвратная адресная государственная социальная помощь людям, которые проживают в жилых помещениях (домах) и не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги из-за невысоких доходов.
Помощь предоставляется в наличной форме. С 1 декабря 2022 года начисление субсидий осуществляют органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Однако подать заявление можно и через центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
По словам Натальи Шамрай, для оформления субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива необходимо обратиться в ЦНАП лично или почтовым отправлением. Также можно подать документы через веб-портал Пенсионного фонда Украины.
Документы, которые необходимы:
К слову, большинству получателей субсидии на следующий период они будут начисляться автоматически. Однако при изменении уровня доходов или в составе семьи следует сообщать в ПФУ. Субсидия может быть отменена, если возникнет задолженность по оплате коммуналки.
Напомним, мы писали, как повышение тарифов на электроэнергию повлияет на размер субсидии.
Также мы рассказывали, что украинские военные и члены их семей имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.
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