Оформление субсидии в ЦНАП: как подать заявление и какие документы нужны

Жилищная субсидия – это безвозвратная адресная государственная социальная помощь людям, которые проживают в жилых помещениях (домах) и не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги из-за невысоких доходов.

Помощь предоставляется в наличной форме. С 1 декабря 2022 года начисление субсидий осуществляют органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Однако подать заявление можно и через центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

По словам Натальи Шамрай, для оформления субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива необходимо обратиться в ЦНАП лично или почтовым отправлением. Также можно подать документы через веб-портал Пенсионного фонда Украины.

Документы, которые необходимы:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларация про доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;

в редких случаях подаются дополнительные документы.

К слову, большинству получателей субсидии на следующий период они будут начисляться автоматически. Однако при изменении уровня доходов или в составе семьи следует сообщать в ПФУ. Субсидия может быть отменена, если возникнет задолженность по оплате коммуналки.