Як оформити поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі: деталі

Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) безоплатно організовує почесні поховання визначених категорій захисників і захисниць України та забезпечує догляд за місцями спочинку. Для цього потрібно підготувати документи, подати заявку та укласти договір із меморіальним кладовищем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Національного військового меморіального кладовища.
Право на поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі мають такі категорії осіб:
Процедура передбачає кілька послідовних кроків.
Спочатку необхідно отримати гербове свідоцтво про смерть. Після цього потрібно подати заявку до НВМК. Звернутися можна за телефоном або електронною поштою:
Наступний крок - укласти договір. Для цього потрібно приїхати з оригіналами документів до ДУ "НВМК" за адресою: Київ, вул. Павлівська, 29. Зробити це необхідно не пізніше ніж за три робочі дні до запланованої дати поховання.
Під час звернення також узгоджують організаційні питання, дату та час церемонії.
Для оформлення поховання необхідно підготувати:
Договір про поховання може укласти виконавець волевиявлення загиблого або людина, яка зобов'язалася його поховати та має всі необхідні оригінали документів.
Після церемонії свідоцтво про місце поховання передають особі, яка уклала договір.
Держава безоплатно забезпечує низку ритуальних послуг і предметів, необхідних для поховання та вшанування пам'яті загиблих.
Зокрема, до переліку входять:
Тимчасову намогильну споруду встановлюють після поховання безкоштовно. Постійна споруда також встановлюється безоплатно - через рік після поховання та за затвердженим зразком. Усі намогильні споруди облаштовують за єдиним зразком, щоб вшановувати пам'ять кожного захисника на рівних засадах.
Раніше РБК-Україна розповідало про відкриття Національного військового меморіального кладовища під Києвом. Також ми розповідали про історію створення меморіалу, вже збудовані об'єкти, його майбутній вигляд і принципи, за якими відбуватимуться поховання.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила закон, який дозволив поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі захисників із непогашеною або незнятою судимістю. Рішення щодо кожного такого випадку ухвалюватиме спеціальна комісія при Міністерстві у справах ветеранів.