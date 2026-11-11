Как оформить погребение на Национальном военном мемориальном кладбище: детали

Кто может быть похоронен на НВМК

Право на погребение на Национальном военном мемориальном кладбище имеют следующие категории лиц:

защитники Украины, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях;

Герои Украины, удостоенные звания с 2014 года, а также полные кавалеры орденов Богдана Хмельницкого и "За мужество";

ветераны - участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны;

участники международных миссий - миротворцы и военные, находившиеся в командировках в зонах боевых действий.

Как организовать погребение на НВМК

Процедура подразумевает несколько последовательных шагов.

Сначала необходимо получить гербовое свидетельство о смерти. После этого нужно подать заявку в НВМК. Обратиться можно по телефону или по электронной почте:

телефон: +38 093 721 21 10;

электронная почта: request@nvmmc.mva.gov.ua или nvmmk2025@gmail.com.

Следующий шаг - заключить договор. Для этого нужно приехать с оригиналами документов в ГУ "НВМК" по адресу: Киев, ул. Павловская, 29. Сделать это необходимо не позднее чем за три рабочих дня до запланированной даты захоронения.

Во время обращения также согласовываются организационные вопросы, дату и время церемонии.

Какие документы нужны для захоронения

Для оформления захоронения необходимо подготовить:

свидетельство о смерти;

паспорт исполнителя волеизъявления умершего;

документ, подтверждающий статус погибшего - удостоверение или справку участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны;

информацию о месте и дате рождения погибшего, его фотографии, а также контактные данные заказчика.

Договор о погребении может заключить исполнитель волеизъявления погибшего или человек, который обязался его похоронить и имеет все необходимые подлинники документов.

После церемонии свидетельство о месте захоронения передают лицу, заключившему договор.

Что НВМК предоставляет бесплатно

Государство безвозмездно обеспечивает ряд ритуальных услуг и предметов, необходимых для захоронения и памяти погибших.

В частности, в перечень входят:

перевозка и перенос гроба или урны по территории мемориального кладбища;

организация погребения и проведения ритуала;

выделение места для захоронения;

копание могилы, формирование намогильной насыпи и уборку прилегающей территории;

кремация при наличии крематория;

захоронение урны с прахом в колумбарии;

установка временной деревянной облицовки могилы и унифицированного деревянного намогильного сооружения;

изготовление надписей и портрета погибшего;

сооружение постоянной намогильной постройки;

предоставление урны для праха при кремации на НВМК;

изготовление надписей на колумбарной нише;

содержание захоронений, уход и охрана территории кладбища.

Временное нагробное сооружение устанавливают после захоронения бесплатно. Постоянное сооружение также устанавливается безвозмездно - через год после захоронения и по утвержденному образцу. Все нагробные сооружения обустраивают по единому образцу, чтобы чествовать память каждого защитника на равных началах.