Как оформить погребение на Национальном военном мемориальном кладбище: детали

Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК) безвозмездно организует почетные захоронения определенных категорий защитников и защитниц Украины и обеспечивает уход за местами погребения. Для этого необходимо подготовить документы, подать заявку и заключить договор с мемориальным кладбищем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Национального военного мемориального кладбища.
Право на погребение на Национальном военном мемориальном кладбище имеют следующие категории лиц:
Процедура подразумевает несколько последовательных шагов.
Сначала необходимо получить гербовое свидетельство о смерти. После этого нужно подать заявку в НВМК. Обратиться можно по телефону или по электронной почте:
Следующий шаг - заключить договор. Для этого нужно приехать с оригиналами документов в ГУ "НВМК" по адресу: Киев, ул. Павловская, 29. Сделать это необходимо не позднее чем за три рабочих дня до запланированной даты захоронения.
Во время обращения также согласовываются организационные вопросы, дату и время церемонии.
Для оформления захоронения необходимо подготовить:
Договор о погребении может заключить исполнитель волеизъявления погибшего или человек, который обязался его похоронить и имеет все необходимые подлинники документов.
После церемонии свидетельство о месте захоронения передают лицу, заключившему договор.
Государство безвозмездно обеспечивает ряд ритуальных услуг и предметов, необходимых для захоронения и памяти погибших.
В частности, в перечень входят:
Временное нагробное сооружение устанавливают после захоронения бесплатно. Постоянное сооружение также устанавливается безвозмездно - через год после захоронения и по утвержденному образцу. Все нагробные сооружения обустраивают по единому образцу, чтобы чествовать память каждого защитника на равных началах.
Ранее РБК-Украина рассказывало об открытии Национального военного мемориального кладбища под Киевом. Также мы рассказывали об истории создания мемориала, уже построенных объектах, его будущем виде и принципах, по которым будут проходить захоронения.
Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон, разрешивший захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище защитников с непогашенной или неснятой судимостью. Решение по каждому такому случаю будет принимать специальная комиссия при Министерстве по делам ветеранов.