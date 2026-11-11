Як оформити поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі: деталі

Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) безоплатно організовує почесні поховання визначених категорій захисників і захисниць України та забезпечує догляд за місцями спочинку. Для цього потрібно підготувати документи, подати заявку та укласти договір із меморіальним кладовищем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Національного військового меморіального кладовища.

Хто може бути похований на НВМК

Право на поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі мають такі категорії осіб:

захисники України, які брали безпосередню участь у бойових діях;

Герої України, удостоєні звання з 2014 року, а також повні кавалери орденів Богдана Хмельницького та "За мужність";

ветерани - учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники міжнародних місій - миротворці та військові, які перебували у відрядженнях у зонах бойових дій.

Як організувати поховання на НВМК

Процедура передбачає кілька послідовних кроків.

Спочатку необхідно отримати гербове свідоцтво про смерть. Після цього потрібно подати заявку до НВМК. Звернутися можна за телефоном або електронною поштою:

телефон: +38 093 721 21 10;

електронна пошта: request@nvmmc.mva.gov.ua або nvmmk2025@gmail.com.

Наступний крок - укласти договір. Для цього потрібно приїхати з оригіналами документів до ДУ "НВМК" за адресою: Київ, вул. Павлівська, 29. Зробити це необхідно не пізніше ніж за три робочі дні до запланованої дати поховання.

Під час звернення також узгоджують організаційні питання, дату та час церемонії.

Які документи потрібні для поховання

Для оформлення поховання необхідно підготувати:

свідоцтво про смерть;

паспорт виконавця волевиявлення померлого;

документ, що підтверджує статус загиблого, - посвідчення або довідку учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни;

інформацію про місце та дату народження загиблого, його фотографію, а також контактні дані замовника.

Договір про поховання може укласти виконавець волевиявлення загиблого або людина, яка зобов'язалася його поховати та має всі необхідні оригінали документів.

Після церемонії свідоцтво про місце поховання передають особі, яка уклала договір.

Що НВМК надає безкоштовно

Держава безоплатно забезпечує низку ритуальних послуг і предметів, необхідних для поховання та вшанування пам'яті загиблих.

Зокрема, до переліку входять:

перевезення та перенесення труни або урни територією меморіального кладовища;

організація поховання і проведення ритуалу;

виділення місця для поховання;

копання могили, формування намогильного насипу та прибирання прилеглої території;

кремація за наявності крематорію;

поховання урни з прахом у колумбарії;

встановлення тимчасового дерев'яного облицювання могили та уніфікованої дерев'яної намогильної споруди;

виготовлення написів і портрета загиблого;

спорудження постійної намогильної споруди;

надання урни для праху в разі кремації на НВМК;

виготовлення написів на колумбарній ніші;

утримання місць поховання, догляд та охорона території кладовища.

Тимчасову намогильну споруду встановлюють після поховання безкоштовно. Постійна споруда також встановлюється безоплатно - через рік після поховання та за затвердженим зразком. Усі намогильні споруди облаштовують за єдиним зразком, щоб вшановувати пам'ять кожного захисника на рівних засадах.