Как оформить погребение на Национальном военном мемориальном кладбище: детали
Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК) безвозмездно организует почетные захоронения определенных категорий защитников и защитниц Украины и обеспечивает уход за местами погребения. Для этого необходимо подготовить документы, подать заявку и заключить договор с мемориальным кладбищем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Национального военного мемориального кладбища.
Кто может быть похоронен на НВМК
Право на погребение на Национальном военном мемориальном кладбище имеют следующие категории лиц:
- защитники Украины, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях;
- Герои Украины, удостоенные звания с 2014 года, а также полные кавалеры орденов Богдана Хмельницкого и "За мужество";
- ветераны - участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны;
- участники международных миссий - миротворцы и военные, находившиеся в командировках в зонах боевых действий.
Как организовать погребение на НВМК
Процедура подразумевает несколько последовательных шагов.
Сначала необходимо получить гербовое свидетельство о смерти. После этого нужно подать заявку в НВМК. Обратиться можно по телефону или по электронной почте:
- телефон: +38 093 721 21 10;
- электронная почта: request@nvmmc.mva.gov.ua или nvmmk2025@gmail.com.
Следующий шаг - заключить договор. Для этого нужно приехать с оригиналами документов в ГУ "НВМК" по адресу: Киев, ул. Павловская, 29. Сделать это необходимо не позднее чем за три рабочих дня до запланированной даты захоронения.
Во время обращения также согласовываются организационные вопросы, дату и время церемонии.
Какие документы нужны для захоронения
Для оформления захоронения необходимо подготовить:
- свидетельство о смерти;
- паспорт исполнителя волеизъявления умершего;
- документ, подтверждающий статус погибшего - удостоверение или справку участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны;
- информацию о месте и дате рождения погибшего, его фотографии, а также контактные данные заказчика.
Договор о погребении может заключить исполнитель волеизъявления погибшего или человек, который обязался его похоронить и имеет все необходимые подлинники документов.
После церемонии свидетельство о месте захоронения передают лицу, заключившему договор.
Что НВМК предоставляет бесплатно
Государство безвозмездно обеспечивает ряд ритуальных услуг и предметов, необходимых для захоронения и памяти погибших.
В частности, в перечень входят:
- перевозка и перенос гроба или урны по территории мемориального кладбища;
- организация погребения и проведения ритуала;
- выделение места для захоронения;
- копание могилы, формирование намогильной насыпи и уборку прилегающей территории;
- кремация при наличии крематория;
- захоронение урны с прахом в колумбарии;
- установка временной деревянной облицовки могилы и унифицированного деревянного намогильного сооружения;
- изготовление надписей и портрета погибшего;
- сооружение постоянной намогильной постройки;
- предоставление урны для праха при кремации на НВМК;
- изготовление надписей на колумбарной нише;
- содержание захоронений, уход и охрана территории кладбища.
Временное нагробное сооружение устанавливают после захоронения бесплатно. Постоянное сооружение также устанавливается безвозмездно - через год после захоронения и по утвержденному образцу. Все нагробные сооружения обустраивают по единому образцу, чтобы чествовать память каждого защитника на равных началах.
Ранее РБК-Украина рассказывало об открытии Национального военного мемориального кладбища под Киевом. Также мы рассказывали об истории создания мемориала, уже построенных объектах, его будущем виде и принципах, по которым будут проходить захоронения.
Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон, разрешивший захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище защитников с непогашенной или неснятой судимостью. Решение по каждому такому случаю будет принимать специальная комиссия при Министерстве по делам ветеранов.