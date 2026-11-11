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Как оформить погребение на Национальном военном мемориальном кладбище: детали

14:21 11.11.2026 Ср
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Как оформить погребение на Национальном военном мемориальном кладбище: детали Фото: Национальное военное мемориальное кладбище (Getty Images)
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Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК) безвозмездно организует почетные захоронения определенных категорий защитников и защитниц Украины и обеспечивает уход за местами погребения. Для этого необходимо подготовить документы, подать заявку и заключить договор с мемориальным кладбищем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Национального военного мемориального кладбища.

Кто может быть похоронен на НВМК

Право на погребение на Национальном военном мемориальном кладбище имеют следующие категории лиц:

  • защитники Украины, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях;
  • Герои Украины, удостоенные звания с 2014 года, а также полные кавалеры орденов Богдана Хмельницкого и "За мужество";
  • ветераны - участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны;
  • участники международных миссий - миротворцы и военные, находившиеся в командировках в зонах боевых действий.

Как организовать погребение на НВМК

Процедура подразумевает несколько последовательных шагов.

Сначала необходимо получить гербовое свидетельство о смерти. После этого нужно подать заявку в НВМК. Обратиться можно по телефону или по электронной почте:

  • телефон: +38 093 721 21 10;
  • электронная почта: request@nvmmc.mva.gov.ua или nvmmk2025@gmail.com.

Следующий шаг - заключить договор. Для этого нужно приехать с оригиналами документов в ГУ "НВМК" по адресу: Киев, ул. Павловская, 29. Сделать это необходимо не позднее чем за три рабочих дня до запланированной даты захоронения.

Во время обращения также согласовываются организационные вопросы, дату и время церемонии.

Какие документы нужны для захоронения

Для оформления захоронения необходимо подготовить:

  • свидетельство о смерти;
  • паспорт исполнителя волеизъявления умершего;
  • документ, подтверждающий статус погибшего - удостоверение или справку участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны;
  • информацию о месте и дате рождения погибшего, его фотографии, а также контактные данные заказчика.

Договор о погребении может заключить исполнитель волеизъявления погибшего или человек, который обязался его похоронить и имеет все необходимые подлинники документов.

После церемонии свидетельство о месте захоронения передают лицу, заключившему договор.

Что НВМК предоставляет бесплатно

Государство безвозмездно обеспечивает ряд ритуальных услуг и предметов, необходимых для захоронения и памяти погибших.

В частности, в перечень входят:

  • перевозка и перенос гроба или урны по территории мемориального кладбища;
  • организация погребения и проведения ритуала;
  • выделение места для захоронения;
  • копание могилы, формирование намогильной насыпи и уборку прилегающей территории;
  • кремация при наличии крематория;
  • захоронение урны с прахом в колумбарии;
  • установка временной деревянной облицовки могилы и унифицированного деревянного намогильного сооружения;
  • изготовление надписей и портрета погибшего;
  • сооружение постоянной намогильной постройки;
  • предоставление урны для праха при кремации на НВМК;
  • изготовление надписей на колумбарной нише;
  • содержание захоронений, уход и охрана территории кладбища.

Временное нагробное сооружение устанавливают после захоронения бесплатно. Постоянное сооружение также устанавливается безвозмездно - через год после захоронения и по утвержденному образцу. Все нагробные сооружения обустраивают по единому образцу, чтобы чествовать память каждого защитника на равных началах.

Ранее РБК-Украина рассказывало об открытии Национального военного мемориального кладбища под Киевом. Также мы рассказывали об истории создания мемориала, уже построенных объектах, его будущем виде и принципах, по которым будут проходить захоронения.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон, разрешивший захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище защитников с непогашенной или неснятой судимостью. Решение по каждому такому случаю будет принимать специальная комиссия при Министерстве по делам ветеранов.

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