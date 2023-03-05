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Як оформити пенсію в Україні, перебуваючи у Польщі

Фото: як оформити пенсію в Україні, перебуваючи у Польщі (volnovakha city)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні розробили план-інструкцію, як звернутися за призначенням пенсії тим українцям, які наразі перебувають у Польщі та мають там тимчасовий прихисток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Мінреінтеграції спільно з Пенсійним фондом України розробили інфографіку для українських пенсіонерів, які знайшли тимчасовий прихисток у Республіці Польща", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначається, що інструкція стосується як пенсіонерів, які вже отримували пенсію в Україні, так і тих осіб, які досягли пенсійного віку за кордоном.

Зокрема, громадяни можуть звернутися за призначенням пенсій двома способами:

  • через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;
  • через Установу соціального страхування Республіки Польща (ZUS).

З механізмом звернення та переліком документів можна ознайомитися в інфографіці.

Як повідомлялося, українці, які офіційно працювали в Польщі, можуть після повернення в Україну отримувати пенсію за період роботи за кордоном. При цьому виплати будуть розраховані пропорційно до стажу.

Зазначимо, з 1 березня у Польщі змінилися правила проживання українців у центрах колективного розміщення. Після 120 днів українці зобов'язані вносити оплату. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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