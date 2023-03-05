Как оформить пенсию в Украине, находясь в Польше

"Минреинтеграции совместно с Пенсионным фондом Украины разработали инфографику для украинских пенсионеров, которые нашли временное убежище в Республике Польша", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечается, что инструкция касается как пенсионеров, которые уже получали пенсию в Украине, так и тех, которые достигли пенсионного возраста за границей.

В частности, граждане могут обратиться за назначением пенсий двумя способами:

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;

через учреждение социального страхования Республики Польша (ZUS).

С механизмом обращения и перечнем документов можно ознакомиться в инфографике.

Как сообщалось, украинцы, официально работавшие в Польше, могут после возвращения в Украину получать пенсию за период работы за границей. При этом выплаты будут рассчитаны пропорционально стажу.

Отметим, с 1 марта в Польше поменялись правила проживания украинцев в центрах коллективного размещения. После 120 дней украинцы обязаны будут вносить оплату. Подробнее - в материале РБК-Украина.