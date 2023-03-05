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Как оформить пенсию в Украине, находясь в Польше

Фото: как оформить пенсию в Украине, находясь в Польше (volnovakha city)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине разработали план-инструкцию, как обратиться за назначением пенсии тем украинцам, которые на данный момент находятся в Польше и имеют там временное убежище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Минреинтеграции совместно с Пенсионным фондом Украины разработали инфографику для украинских пенсионеров, которые нашли временное убежище в Республике Польша", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечается, что инструкция касается как пенсионеров, которые уже получали пенсию в Украине, так и тех, которые достигли пенсионного возраста за границей.

В частности, граждане могут обратиться за назначением пенсий двумя способами:

  • через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;
  • через учреждение социального страхования Республики Польша (ZUS).

С механизмом обращения и перечнем документов можно ознакомиться в инфографике.

Как сообщалось, украинцы, официально работавшие в Польше, могут после возвращения в Украину получать пенсию за период работы за границей. При этом выплаты будут рассчитаны пропорционально стажу.

Отметим, с 1 марта в Польше поменялись правила проживания украинцев в центрах коллективного размещения. После 120 дней украинцы обязаны будут вносить оплату. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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