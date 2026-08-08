Як оформити пенсію онлайн: інструкція та нові вимоги до документів

Українці можуть подати заяву на призначення пенсії дистанційно - без походу до сервісного центру. Для цього достатньо мати кваліфікований електронний підпис.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
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Заяву про призначення пенсії можна подати двома способами: особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України або дистанційно - через вебпортал електронних послуг Фонду portal.pfu.gov.ua. Для онлайн-подання знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП) або Дія.Підпис.
Спершу потрібно авторизуватися на порталі за допомогою КЕП. Для цього:
Після входу в особистому кабінеті потрібно знайти розділ "Щодо пенсійного забезпечення" і відкрити вкладку "Заява на призначення пенсії".
Далі система запропонує обрати вид пенсії - наприклад, пенсію за вислугу років. Після цього алгоритм такий:
Скан-копії мають відповідати таким умовам:
Коли всі документи прикріплено, натисніть "Продовжити" і перевірте дані заяви. Позначку щодо дистанційного інформування заповнювати не обов'язково - вона має лише довідковий характер.
Далі обов'язково потрібно вказати, чи призначена чи виплачується пенсія за іншим законом, іншого виду або в іншій державі. Після цього додайте скан паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, надайте необхідні згоди й натисніть "Сформувати заяву".
Останній крок - підписати заяву кваліфікованим електронним підписом і надіслати її до Пенсійного фонду, натиснувши кнопку "Підписати та відправити до ПФУ". Стежити за результатами розгляду можна в розділі "Мої звернення" особистого кабінету.
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