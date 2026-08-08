Как оформить пенсию онлайн: инструкция и новые требования к документам

Украинцы могут подать заявление на назначение пенсии дистанционно - без похода в сервисный центр. Для этого достаточно иметь квалифицированную электронную подпись.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Главное
Заявление о назначении пенсии можно подать двумя способами: лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины или дистанционно через вебпортал электронных услуг Фонда portal.pfu.gov.ua. Для онлайн-представления понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП) или Действие.
Для начала нужно авторизоваться на портале с помощью КЭП. Для этого:
После входа в личном кабинете нужно найти раздел "О пенсионном обеспечении" и открыть вкладку "Заявление на назначение пенсии".
Далее система предложит выбрать вид пенсии - например, пенсию за выслугу лет. После этого алгоритм таков:
Скан-копии должны соответствовать следующим условиям:
Когда все документы прикреплены, нажмите кнопку "Продолжить" и проверьте данные заявления. Отметку по дистанционному информированию заполнять не обязательно - она носит только справочный характер.
Далее обязательно нужно указать, назначена или выплачивается пенсия по другому закону, иному виду или другому государству. После этого добавьте скан паспорта и справки о присвоении идентификационного номера, дайте согласия и нажмите "Сформировать заявление".
Последний шаг - подписать заявление квалифицированной электронной подписью и отправить его в Пенсионный фонд, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ". Следить за результатами рассмотрения можно в разделе "Мои обращения" личного кабинета.
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