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Як оформити паспорт після того, як виїхав з окупації: відповідь МВС

Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Повнолітні громадяни України, які проживали на тимчасово окупованій території і не оформляли паспорт громадянина України, можуть зробити це на підконтрольній території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кабінету міністрів України.

"Для цього слід звернутися до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби. Задля оформлення паспорта треба подати наявні документи з фотозображенням", - йдеться у повідомленні.

У випадку їх відсутності - письмову заяву з інформацією про місце проживання, навчання, роботи. А також відомості про свідків, яких можна залучити до проведення процедури встановлення особи.

Що ще необхідно знати

Підрозділ міграційної служби проводить процедуру встановлення особи з опитуванням членів сім’ї або близьких осіб заявника у випадку, якщо виданої інформації недостатньо для оформлення паспорта. Провести це можуть у режимі відеоконференції за допомогою програм Skype та WebEх.

Такий формат проведення встановлення особи, запроваджений Урядом у період дій воєнного стану. Він значно полегшує документування громадян з тимчасово окупованих територій України.

Корисна інформація для переселенців

В Україні змінено періоди виплат державної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Тепер буде два виплатних періоди для переселенців.

Раніше повідомлялось, що переселенці в Україні мають право на виплати для проживання на місці, куди вони вимушено переїхали.

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