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Как оформить паспорт после того, как выехал из оккупации: ответ МВД

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Совершеннолетние граждане Украины, которые проживали на временно оккупированной территории и не оформляли паспорт гражданина Украины, могут сделать это на подконтрольной территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Кабинета Министров Украины.

"Для этого следует обратиться в любое подразделение Государственной миграционной службы. Для оформления паспорта надо подать имеющиеся документы с фотоизображением", - говорится в сообщении.

В случае их отсутствия - письменное заявление с информацией о месте жительства, учебы, работы. А также сведения о свидетелях, которых можно привлечь к проведению процедуры установления личности.

Что еще нужно знать

Подразделение миграционной службы проводит процедуру установления личности с опросом членов семьи или близких лиц заявителя в случае, если выданной информации недостаточно для оформления паспорта. Провести это могут в режиме видеоконференции с помощью программ Skype и ԜеЬЕх.

Такой формат проведения установления личности, введенный Правительством в период действий военного положения. Он значительно облегчает документирование граждан с временно оккупированных территорий Украины.

Полезная информация для переселенцев

В Украине изменены периоды выплат государственного пособия внутренне перемещенным лицам. Теперь будет два выплатных периода для переселенцев.

Ранее сообщалось, что переселенцы в Украине имеют право на выплаты для проживания на месте, куда они вынужденно переехали.

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