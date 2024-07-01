Як оформити паперову довідку ВПО: інструкція офлайн та онлайн

Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть оформити паперову довідку про взяття на облік ВПО. Зробити це можна офлайн та онлайн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на юридичний порадник для ВПО .

Як оформити офлайн

У такому разі можна звернутися за місцем фактичного проживання до:

Центру надання адміністративних послуг

органу соціального захисту населення

виконавчого органу сільської, селищної, міської ради

У разі безпосереднього звернення до уповноваженого органу, довідку видають у день подання заяви про взяття на облік, роздруковують на аркуші формату А4, підписують посадовою особою уповноваженого органу та скріплюють печаткою такого органу.

У результаті у вас буде паперовий примірник, і довідка буде відображатися в "Дії" також.

Як оформити онлайн

Оформити таку довідку онлайн можна для всієї сім'ї та навіть однієї особи.

Якщо звернутися за послугою онлайн, то в день звернення довідка з'явиться серед ваших електронних документів у застосунку "Дія".

Зайдіть у застосунок Дія та оновіть його.

Натисніть "Сервіси" - "Отримати довідку ВПО".

Вкажіть адресу фактичного місця проживання та підтвердьте геолокацію.

Введіть дані членів сім'ї.

Виберіть картку єПідтримка, щоб отримувати фінансову допомогу.

Вкажіть, яка допомога вам необхідна (потреба в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарній допомозі), і залиште контактні дані.

Електронну довідку можна пред'являти на телефоні у застосунку разом з унікальним електронним QR-кодом чи штрих-кодом. Ви також можете ділитися електронною копією електронної довідки ВПО за умови, що отримувач підключений до Порталу "Дія".

Де може знадобитися паперова довідка

У більшості випадків людина зі статусом ВПО може обійтися й довідкою у форматі онлайн. Паперовий примірник може знадобитися, коли роботодавець просить копію паперової довідки, щоб скористатися заохоченням за працевлаштування ВПО й отримати компенсацію, наприклад.

У такому випадку потрібна саме справжня довідка, а не роздрукований скриншот з "Дії".