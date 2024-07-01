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Как оформить бумажную справку ВПЛ: инструкция офлайн и онлайн

Украина, Понедельник 01 июля 2024 20:00
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Как оформить бумажную справку ВПЛ: инструкция офлайн и онлайн Как оформить бумажную справку ВПЛ (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Внутри перемещенные лица в Украине могут оформить бумажную справку о взятии на учет ВПЛ. Сделать это можно офлайн и онлайн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на юридический советчик для ВПЛ.

Как оформить офлайн

В таком случае можно обратиться по месту фактического проживания в:

  • Центр предоставления административных услуг
  • орган социальной защиты населения
  • исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета

В случае непосредственного обращения в уполномоченный орган справку выдают в день подачи заявления о взятии на учет, распечатывают на листе формата А4, подписывают должностным лицом уполномоченного органа и скрепляют печатью такого органа.

В результате у вас будет бумажный экземпляр, и справка будет отображаться в "Дія" тоже.

Как оформить онлайн

Оформить такую справку онлайн можно для всей семьи и даже одного человека.

Если обратиться за услугой онлайн, то в день обращения справка появится среди ваших электронных документов в приложении "Дія".

  • Зайдите в приложение "Дія" и обновите его.
  • Нажмите кнопку "Сервисы" - "Получить справку ВПЛ".
  • Укажите адрес фактического местожительства и подтвердите геолокацию.
  • Введите данные членов семьи.
  • Выберите карту Поддержка, чтобы получить финансовую помощь.
  • Укажите, какая помощь вам необходима (потребность в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи), и оставьте контактные данные.

Справку можно получить на телефоне в приложении вместе с уникальным электронным QR-кодом или штрих-кодом. Вы также можете делиться электронной копией электронной справки ВПЛ при условии, что получатель подключен к Порталу "Дія".

Где может понадобиться бумажная справка

В большинстве случаев человек со статусом ВПЛ может обойтись и справкой в формате онлайн. Бумажный экземпляр может потребоваться, когда работодатель просит копию бумажной справки, чтобы воспользоваться поощрением за трудоустройство ВПЛ и получить компенсацию, например.

В таком случае нужна именно настоящая справка, а не распечатанный скриншот из "Дія".

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