Как оформить бумажную справку ВПЛ: инструкция офлайн и онлайн
Внутри перемещенные лица в Украине могут оформить бумажную справку о взятии на учет ВПЛ. Сделать это можно офлайн и онлайн.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на юридический советчик для ВПЛ.
Как оформить офлайн
В таком случае можно обратиться по месту фактического проживания в:
- Центр предоставления административных услуг
- орган социальной защиты населения
- исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета
В случае непосредственного обращения в уполномоченный орган справку выдают в день подачи заявления о взятии на учет, распечатывают на листе формата А4, подписывают должностным лицом уполномоченного органа и скрепляют печатью такого органа.
В результате у вас будет бумажный экземпляр, и справка будет отображаться в "Дія" тоже.
Как оформить онлайн
Оформить такую справку онлайн можно для всей семьи и даже одного человека.
Если обратиться за услугой онлайн, то в день обращения справка появится среди ваших электронных документов в приложении "Дія".
- Зайдите в приложение "Дія" и обновите его.
- Нажмите кнопку "Сервисы" - "Получить справку ВПЛ".
- Укажите адрес фактического местожительства и подтвердите геолокацию.
- Введите данные членов семьи.
- Выберите карту Поддержка, чтобы получить финансовую помощь.
- Укажите, какая помощь вам необходима (потребность в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи), и оставьте контактные данные.
Справку можно получить на телефоне в приложении вместе с уникальным электронным QR-кодом или штрих-кодом. Вы также можете делиться электронной копией электронной справки ВПЛ при условии, что получатель подключен к Порталу "Дія".
Где может понадобиться бумажная справка
В большинстве случаев человек со статусом ВПЛ может обойтись и справкой в формате онлайн. Бумажный экземпляр может потребоваться, когда работодатель просит копию бумажной справки, чтобы воспользоваться поощрением за трудоустройство ВПЛ и получить компенсацию, например.
В таком случае нужна именно настоящая справка, а не распечатанный скриншот из "Дія".
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