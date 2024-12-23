Як оформити групу інвалідності військовослужбовцям: МОЗ анонсувало зміни

Українські військові, які отримали поранення, тепер зможуть проходити оцінювання стану здоров’я та встановлення групи інвалідності за новими стандартами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.
У рамках реформи системи впроваджуються нові підходи до оцінювання стану здоров’я та працездатності.
Етапи встановлення інвалідності:
Оцінювання може здійснюватися в декількох формах:
Військовослужбовець отримує повідомлення про час, місце та форму оцінювання на електронну пошту або через інші доступні канали зв’язку.
Експертна команда після аналізу поданих документів і огляду приймає рішення щодо:
Усі дані вносяться до електронної системи, де автоматично передаються до відповідних державних органів для забезпечення соціальної підтримки. Рішення надійде пацієнту на електронну пошту, рекомендованим листом або через кабінет лікуючого лікаря.
Нагадаємо, що реформа військово-лікарських комісій (ВЛК) в Україні дозволяє проходити медичний огляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором. Таку ініціативу запускає Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я.