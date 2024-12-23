Как оформить группу инвалидности военнослужащим: Минздрав анонсировал изменения

Украинские военные, которые получили ранения, теперь смогут проходить оценку состояния здоровья и установление группы инвалидности по новым стандартам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.
В рамках реформы системы внедряются новые подходы к оценке состояния здоровья и трудоспособности.
Этапы установления инвалидности:
Оценивание может осуществляться в нескольких формах:
Военнослужащий получает сообщение о времени, месте и форме оценки на электронную почту или через другие доступные каналы связи.
Экспертная команда после анализа представленных документов и осмотра принимает решение относительно:
Все данные вносятся в электронную систему, где автоматически передаются в соответствующие государственные органы для обеспечения социальной поддержки. Решение поступит пациенту на электронную почту, заказным письмом или через кабинет лечащего врача.
Напомним, что реформа военно-врачебных комиссий (ВВК) в Украине позволяет проходить медицинский осмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору. Такую инициативу запускает Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения.