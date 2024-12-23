Як оформити групу інвалідності військовослужбовцям: МОЗ анонсувало зміни

Українські військові, які отримали поранення, тепер зможуть проходити оцінювання стану здоров’я та встановлення групи інвалідності за новими стандартами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.

У рамках реформи системи впроваджуються нові підходи до оцінювання стану здоров’я та працездатності.

Етапи встановлення інвалідності:

Медична допомога та документальне підтвердження .Після отримання поранення , військового направляють у найближчий медичний заклад. Лікарі фіксують діагноз, проводять необхідні процедури та оформлюють медичну документацію, яка стане основою для подальшого оцінювання.

.Після отримання поранення , військового направляють у найближчий медичний заклад. Лікарі фіксують діагноз, проводять необхідні процедури та оформлюють медичну документацію, яка стане основою для подальшого оцінювання. Проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) .На наступному етапі військовослужбовець проходить огляд у ВЛК. У разі необхідності голова комісії формує електронне направлення на подальше оцінювання функціонального стану.

.На наступному етапі військовослужбовець проходить огляд у ВЛК. У разі необхідності голова комісії формує електронне направлення на подальше оцінювання функціонального стану. Оцінювання лікарів.Передбачає оцінювання функціонального стану спеціальними командами лікарів, які визначають групу інвалідності або ступінь втрати працездатності.

Форми оцінювання

Оцінювання може здійснюватися в декількох формах:

Очний розгляд - особиста присутність у медичному закладі.

- особиста присутність у медичному закладі. За місцем перебування - для пацієнтів, які не можуть пересуватися.

- для пацієнтів, які не можуть пересуватися. Заочно - на основі наданої медичної документації.

- на основі наданої медичної документації. Дистанційно - із використанням телемедицини.

Військовослужбовець отримує повідомлення про час, місце та форму оцінювання на електронну пошту або через інші доступні канали зв’язку.

Прийняття рішення

Експертна команда після аналізу поданих документів і огляду приймає рішення щодо:

Встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності (потрібного для призначення грошової допомоги).

Реабілітаційних заходів.

Термінів повторного огляду (за потреби).

Усі дані вносяться до електронної системи, де автоматично передаються до відповідних державних органів для забезпечення соціальної підтримки. Рішення надійде пацієнту на електронну пошту, рекомендованим листом або через кабінет лікуючого лікаря.