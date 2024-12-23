Как оформить группу инвалидности военнослужащим: Минздрав анонсировал изменения
Украинские военные, которые получили ранения, теперь смогут проходить оценку состояния здоровья и установление группы инвалидности по новым стандартам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.
В рамках реформы системы внедряются новые подходы к оценке состояния здоровья и трудоспособности.
Этапы установления инвалидности:
- Медицинская помощь и документальное подтверждение. После получения ранения, военного направляют в ближайшее медицинское учреждение. Врачи фиксируют диагноз, проводят необходимые процедуры и оформляют медицинскую документацию, которая станет основой для дальнейшего оценивания.
- Прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). На следующем этапе военнослужащий проходит осмотр в ВВК. В случае необходимости председатель комиссии формирует электронное направление на дальнейшее оценивание функционального состояния.
- Оценка врачей. Предусматривает оценку функционального состояния специальными командами врачей, которые определяют группу инвалидности или степень утраты трудоспособности.
Формы оценивания
Оценивание может осуществляться в нескольких формах:
- Очное рассмотрение - личное присутствие в медицинском учреждении.
- По месту пребывания - для пациентов, которые не могут передвигаться.
- Заочно - на основе предоставленной медицинской документации.
- Дистанционно - с использованием телемедицины.
Военнослужащий получает сообщение о времени, месте и форме оценки на электронную почту или через другие доступные каналы связи.
Принятие решения
Экспертная команда после анализа представленных документов и осмотра принимает решение относительно:
- Установление группы инвалидности или процента утраты трудоспособности (необходимого для назначения денежной помощи).
- Реабилитационных мероприятий.
- Сроков повторного осмотра (при необходимости).
Все данные вносятся в электронную систему, где автоматически передаются в соответствующие государственные органы для обеспечения социальной поддержки. Решение поступит пациенту на электронную почту, заказным письмом или через кабинет лечащего врача.
Напомним, что реформа военно-врачебных комиссий (ВВК) в Украине позволяет проходить медицинский осмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору. Такую инициативу запускает Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения.