Как оформить группу инвалидности военнослужащим: Минздрав анонсировал изменения

Украинские военные, которые получили ранения, теперь смогут проходить оценку состояния здоровья и установление группы инвалидности по новым стандартам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.

В рамках реформы системы внедряются новые подходы к оценке состояния здоровья и трудоспособности.

Этапы установления инвалидности:

Медицинская помощь и документальное подтверждение. После получения ранения, военного направляют в ближайшее медицинское учреждение. Врачи фиксируют диагноз, проводят необходимые процедуры и оформляют медицинскую документацию, которая станет основой для дальнейшего оценивания.

После получения ранения, военного направляют в ближайшее медицинское учреждение. Врачи фиксируют диагноз, проводят необходимые процедуры и оформляют медицинскую документацию, которая станет основой для дальнейшего оценивания. Прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). На следующем этапе военнослужащий проходит осмотр в ВВК. В случае необходимости председатель комиссии формирует электронное направление на дальнейшее оценивание функционального состояния.

На следующем этапе военнослужащий проходит осмотр в ВВК. В случае необходимости председатель комиссии формирует электронное направление на дальнейшее оценивание функционального состояния. Оценка врачей. Предусматривает оценку функционального состояния специальными командами врачей, которые определяют группу инвалидности или степень утраты трудоспособности.

Формы оценивания

Оценивание может осуществляться в нескольких формах:

Очное рассмотрение - личное присутствие в медицинском учреждении.

- личное присутствие в медицинском учреждении. По месту пребывания - для пациентов, которые не могут передвигаться.

- для пациентов, которые не могут передвигаться. Заочно - на основе предоставленной медицинской документации.

- на основе предоставленной медицинской документации. Дистанционно - с использованием телемедицины.

Военнослужащий получает сообщение о времени, месте и форме оценки на электронную почту или через другие доступные каналы связи.

Принятие решения

Экспертная команда после анализа представленных документов и осмотра принимает решение относительно:

Установление группы инвалидности или процента утраты трудоспособности (необходимого для назначения денежной помощи).

Реабилитационных мероприятий.

Сроков повторного осмотра (при необходимости).

Все данные вносятся в электронную систему, где автоматически передаются в соответствующие государственные органы для обеспечения социальной поддержки. Решение поступит пациенту на электронную почту, заказным письмом или через кабинет лечащего врача.