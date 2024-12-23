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Как оформить группу инвалидности военнослужащим: Минздрав анонсировал изменения

Украина, Понедельник 23 декабря 2024 13:40
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Как оформить группу инвалидности военнослужащим: Минздрав анонсировал изменения Фото: Как военнослужащему оформить группу инвалидности (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинские военные, которые получили ранения, теперь смогут проходить оценку состояния здоровья и установление группы инвалидности по новым стандартам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.

В рамках реформы системы внедряются новые подходы к оценке состояния здоровья и трудоспособности.

Этапы установления инвалидности:

  • Медицинская помощь и документальное подтверждение. После получения ранения, военного направляют в ближайшее медицинское учреждение. Врачи фиксируют диагноз, проводят необходимые процедуры и оформляют медицинскую документацию, которая станет основой для дальнейшего оценивания.
  • Прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). На следующем этапе военнослужащий проходит осмотр в ВВК. В случае необходимости председатель комиссии формирует электронное направление на дальнейшее оценивание функционального состояния.
  • Оценка врачей. Предусматривает оценку функционального состояния специальными командами врачей, которые определяют группу инвалидности или степень утраты трудоспособности.

Формы оценивания

Оценивание может осуществляться в нескольких формах:

  • Очное рассмотрение - личное присутствие в медицинском учреждении.
  • По месту пребывания - для пациентов, которые не могут передвигаться.
  • Заочно - на основе предоставленной медицинской документации.
  • Дистанционно - с использованием телемедицины.

Военнослужащий получает сообщение о времени, месте и форме оценки на электронную почту или через другие доступные каналы связи.

Принятие решения

Экспертная команда после анализа представленных документов и осмотра принимает решение относительно:

  • Установление группы инвалидности или процента утраты трудоспособности (необходимого для назначения денежной помощи).
  • Реабилитационных мероприятий.
  • Сроков повторного осмотра (при необходимости).

Все данные вносятся в электронную систему, где автоматически передаются в соответствующие государственные органы для обеспечения социальной поддержки. Решение поступит пациенту на электронную почту, заказным письмом или через кабинет лечащего врача.

Напомним, что реформа военно-врачебных комиссий (ВВК) в Украине позволяет проходить медицинский осмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору. Такую инициативу запускает Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения.

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ВЛК Министерство здравоохранения Украины
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