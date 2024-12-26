Як оформити електронне пенсійне посвідчення та додати його в "Дію": покрокова інструкція

Раніше РБК-Україна писало, що пенсіонери можуть оформити пенсійне посвідчення як особисто, так і онлайн. Заяву можна подати через вебпортал Пенсійного фонду, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або у будь-якому сервісному центрі ПФУ. Для онлайн-заявки потрібні скановані копії паспорта, податкового номера, фотографії та підпису. При особистому зверненні потрібно надати оригінали документів і фото. Процедура доступна незалежно від місця обліку пенсіонера.

У разі втрати пенсійного посвідчення пенсіонер може отримати новий документ як у сервісному центрі Пенсійного фонду України, так і дистанційно через онлайн-сервіси. РБК-Україна розповідало, як це зробити і які документи потрібні.

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