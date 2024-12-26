Как оформить электронное пенсионное удостоверение и добавить его в "Дію": пошаговая инструкция

Ранее РБК-Украина писало, что пенсионеры могут оформить пенсионное удостоверение как лично, так и онлайн. Заявление можно подать через веб-портал Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или в любом сервисном центре ПФУ. Для онлайн-заявки нужны сканированные копии паспорта, налогового номера, фотографии и подписи. При личном обращении нужно предоставить оригиналы документов и фото. Процедура доступна независимо от места учета пенсионера.

В случае потери пенсионного удостоверения пенсионер может получить новый документ как в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, так и дистанционно через онлайн-сервисы. РБК-Украина рассказывало, как это сделать и какие документы нужны.

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