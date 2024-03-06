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Как оформить доверенность через украинское консульство в Польше: документы

Польша, Варшава, Среда 06 марта 2024 14:25
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Как оформить доверенность через украинское консульство в Польше: документы Фото: Консульство Украины в Кракове (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские граждане в Польше могут получить нотариальные услуги, среди которых удостоверение доверенностей. Обратиться в консульские учреждения можно в пяти городах.

Какие документы нужно будет предоставить, РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.

Если гражданину Украины необходимо удостоверить доверенность, нужно подать в одно из консульств заполненное заявление. Примеры заявлений в консульские учреждения:

Также нужно отправить проект доверенности в формате doc, docx с возможностью редактировать текст по электронному адресу одного из консульств: konsul.gdansk@gmail.com, kons5@ukr.net (консульство Украины во Вроцлаве), notariat.plk@gmail.com (консульство Украины в Кракове).

Впрочем, в Варшаве и Люблине проект доверенности нужно не отправлять по электронной почте, а принести на флешке.

Также необходимы следующие документы:

  • загранпаспорт заявителя – оригинал и копия первой страницы;
  • паспорт гражданина Украины – копия (владельцы паспорта гражданина Украины в форме ID-карты дополнительно представляют копию справки о месте регистрации в Украине);
  • копия идентификационного кода;
  • внутренний паспорт представителя (копии всех страниц с отметками);
  • документ, подтверждающий родственную связь с представителем;
  • документ, подтверждающий временное пребывание на территории Польши (пессель, мельдунек, виза, карта побыту);
  • в случае оформления доверенности на отчуждение движимого/недвижимого имущества следует предоставить копию документа, подтверждающего право собственности.

В консульское учреждение в Варшаве необходимо предоставить две копии заявлений, загранпаспорта и паспорта гражданина Украины (все страницы с отметками), визы/карты избитого/другого документа, подтверждающего легальное пребывание в Польше, идентификационного кода и документов о праве собственности на имущество.

Как оформить доверенность через украинское консульство в Польше: документыФото: Нотариальное удостоверение документов (dn.gov.ua)

Консульский сбор за удостоверение имущественных доверенностей для детей, супругов, родителей составляет 125 злотых, для других людей – 250 злотых. Дополнительно оплачивается 83 злотых за регистрацию доверенности в Едином реестре доверенностей.

Чтобы получить в консульстве услугу удостоверения доверенности, необходимо предварительно записаться в электронную очередь:

  • для консульских учреждений в Гданьске, Кракове и Вроцлаве;
  • для консульских учреждений в Люблине и в Варшаве.

Напомним, мы писали, когда нужно становиться на учет в консульстве при покупке авто за границей. Без учета придется платить пошлины и другие налоги на таможне.

Также мы рассказывали, что украинцы за границей теперь смогут записаться в консульства с помощью электронной идентификации.

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