Как оформить доверенность через украинское консульство в Польше: документы

Украинские граждане в Польше могут получить нотариальные услуги, среди которых удостоверение доверенностей. Обратиться в консульские учреждения можно в пяти городах.

Какие документы нужно будет предоставить, РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.

Если гражданину Украины необходимо удостоверить доверенность, нужно подать в одно из консульств заполненное заявление. Примеры заявлений в консульские учреждения:

для консульства Украины в Гданьске;

для консульства во Вроцлаве;

для консульства в Кракове;

для консульского отдела в Варшаве.

Также нужно отправить проект доверенности в формате doc, docx с возможностью редактировать текст по электронному адресу одного из консульств: konsul.gdansk@gmail.com, kons5@ukr.net (консульство Украины во Вроцлаве), notariat.plk@gmail.com (консульство Украины в Кракове).

Впрочем, в Варшаве и Люблине проект доверенности нужно не отправлять по электронной почте, а принести на флешке.

Также необходимы следующие документы:

загранпаспорт заявителя – оригинал и копия первой страницы;

паспорт гражданина Украины – копия (владельцы паспорта гражданина Украины в форме ID-карты дополнительно представляют копию справки о месте регистрации в Украине);

копия идентификационного кода;

внутренний паспорт представителя (копии всех страниц с отметками);

документ, подтверждающий родственную связь с представителем;

документ, подтверждающий временное пребывание на территории Польши (пессель, мельдунек, виза, карта побыту);

в случае оформления доверенности на отчуждение движимого/недвижимого имущества следует предоставить копию документа, подтверждающего право собственности.

В консульское учреждение в Варшаве необходимо предоставить две копии заявлений, загранпаспорта и паспорта гражданина Украины (все страницы с отметками), визы/карты избитого/другого документа, подтверждающего легальное пребывание в Польше, идентификационного кода и документов о праве собственности на имущество.

Фото: Нотариальное удостоверение документов (dn.gov.ua)

Консульский сбор за удостоверение имущественных доверенностей для детей, супругов, родителей составляет 125 злотых, для других людей – 250 злотых. Дополнительно оплачивается 83 злотых за регистрацию доверенности в Едином реестре доверенностей.

Чтобы получить в консульстве услугу удостоверения доверенности, необходимо предварительно записаться в электронную очередь: