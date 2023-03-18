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Як оформити довідку ВПО та допомогу на проживання: два способи (інструкція)

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Україна, Субота 18 березня 2023 10:09
Як оформити довідку ВПО та допомогу на проживання: два способи (інструкція) Фото: довідку ВПО та грошову допомогу можна оформити двома способами (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Оформити документ і подати заявку на щомісячну виплату внутрішні переселенці можуть як особисто, так і онлайн. В кожному з випадків є свій механізм дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Оформити довідку ВПО особисто можна:

  • у ЦНАПі тієї громади, де знаходиться внутрішньо переміщена особа;
  • через Управління соціального захисту населення;
  • через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Для подання заяви особисто потрібно мати документи, які посвідчують особу та її реєстрацію в населеному пункті, що був окупований‌ або де ведуться активні бойові дії.

Як оформити довідку ВПО онлайн

Для цього необхідно авторизуватися у застосунку "Дія" й вибрати послугу "Допомога для ВПО". У додатку послуга комплексна: отримання довідки ВПО та виплати.

Для коректного оформлення довідки у "Дії" має відображатися картка платника податків та один із паспортів:

  • ID-картка;
  • закордонний біометричний паспорт.

Довідку ВПО для дитини до 14 років може оформити один з батьків. Для цього у застосунку одного з батьків, який оформляє послугу, повинно відображатися свідоцтво про народження дитини.

Важливо. Під час подачі заяви потрібно поставити відмітку про те, що заява також подається і на дітей.

Як повідомлялось, для призначення житлової субсидії громадяни, крім заяви та документів, які посвідчують особу, мають обов’язково подати декларацію. Пенсійний фонд пояснив, що робити у разі допущення помилки в декларації.

Раніше РБК-Україна розповідало, як підтвердити стаж ВПО, якщо трудова книжка залишилася в окупації.

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