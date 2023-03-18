Как оформить справку ВПЛ и помощь на жительство: два способа (инструкция)

Оформить документ и подать заявку на ежемесячную выплату внутренние переселенцы могут как лично, так и онлайн. В каждом случае есть свой механизм действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

Оформить справку ВПЛ лично можно:

в ЦНАПе того общества, где находится внутренне перемещенное лицо;

через Управление социальной защиты населения;

через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Для подачи заявления лично нужно иметь документы, удостоверяющие личность и его регистрацию в населенном пункте, который был оккупирован или где ведутся активные боевые действия.

Как оформить справку ВПЛ онлайн

Для этого необходимо авторизироваться в приложении "Дія" и выбрать услугу "Помощь для ВПЛ". В приложении услуга комплексная: получение справки ВПЛ и выплаты.

Для корректного оформления справки в "Действии" должна отображаться карточка налогоплательщика и один из паспортов:

ID-карта;

заграничный биометрический паспорт.

Справку ВПЛ для ребенка до 14 лет может оформить один из родителей. Для этого в приложении родителя, оформляющего услугу, должно отображаться свидетельство о рождении ребенка.

Важно. При подаче заявления следует поставить отметку о том, что заявление также подается и на детей.

Как сообщалось, для назначения жилищной субсидии граждане, кроме заявления и документов, удостоверяющих личность, должны обязательно подать декларацию. Пенсионный фонд объяснил, что делать при допущении ошибки в декларации.

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