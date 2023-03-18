ua ru
Сб, 18 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как оформить справку ВПЛ и помощь на жительство: два способа (инструкция)

Новина українською →
Украина, Суббота 18 марта 2023 10:09
Как оформить справку ВПЛ и помощь на жительство: два способа (инструкция) Фото: справку ВПЛ и денежную помощь можно оформить двумя способами (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оформить документ и подать заявку на ежемесячную выплату внутренние переселенцы могут как лично, так и онлайн. В каждом случае есть свой механизм действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Оформить справку ВПЛ лично можно:

  • в ЦНАПе того общества, где находится внутренне перемещенное лицо;
  • через Управление социальной защиты населения;
  • через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Для подачи заявления лично нужно иметь документы, удостоверяющие личность и его регистрацию в населенном пункте, который был оккупирован или где ведутся активные боевые действия.

Как оформить справку ВПЛ онлайн

Для этого необходимо авторизироваться в приложении "Дія" и выбрать услугу "Помощь для ВПЛ". В приложении услуга комплексная: получение справки ВПЛ и выплаты.

Для корректного оформления справки в "Действии" должна отображаться карточка налогоплательщика и один из паспортов:

  • ID-карта;
  • заграничный биометрический паспорт.

Справку ВПЛ для ребенка до 14 лет может оформить один из родителей. Для этого в приложении родителя, оформляющего услугу, должно отображаться свидетельство о рождении ребенка.

Важно. При подаче заявления следует поставить отметку о том, что заявление также подается и на детей.

Как сообщалось, для назначения жилищной субсидии граждане, кроме заявления и документов, удостоверяющих личность, должны обязательно подать декларацию. Пенсионный фонд объяснил, что делать при допущении ошибки в декларации.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как подтвердить стаж ВПЛ, если трудовая книжка осталась в оккупации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Внутренне перемещенные лица
NEWS
ВСУ "приземлили" 14 БПЛА и уничтожили 880 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
ВСУ "приземлили" 14 БПЛА и уничтожили 880 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить