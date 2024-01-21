Як оформити декрет у 2024 році та що для цього потрібно: інструкція

Тривалість відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами становить 126 днів (70 календарних днів до пологів та 56 днів після). У разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей тривалість післяпологової відпустки збільшується до 70 днів.

Е-лікарняний зазвичай видається з 30 тижнів вагітності. Винятком є жінки-чорнобильці, які можуть піти в декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.

Як піти у відпустку та отримати виплати

Виплата декретних здійснюється одноразово за весь період відпустки. Звернутися для отримання виплат можна не пізніше, ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки.

Сума відпускних розраховується бухгалтерією підприємства і залежить від двох показників: середньоденної зарплати і кількості календарних днів декретної відпустки.

Необхідні документи:

заява із зазначенням дати початку відпустки;

листок непрацездатності.

Жінки, які працюють за сумісництвом, мають право отримати допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами від обох роботодавців.

Необхідні документи: