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Як оформити декрет у 2024 році та що для цього потрібно: інструкція

Фото: українцям пояснили, як оформити декрет у 2024 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Декретну відпустку може оформити кожна жінка. Підставою для оформлення декрету є листок непрацездатності (е-лікарняний).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Тривалість відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами становить 126 днів (70 календарних днів до пологів та 56 днів після). У разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей тривалість післяпологової відпустки збільшується до 70 днів.

Е-лікарняний зазвичай видається з 30 тижнів вагітності. Винятком є жінки-чорнобильці, які можуть піти в декретну відпустку з 27 тижнів вагітності.

Як піти у відпустку та отримати виплати

Виплата декретних здійснюється одноразово за весь період відпустки. Звернутися для отримання виплат можна не пізніше, ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки.

Сума відпускних розраховується бухгалтерією підприємства і залежить від двох показників: середньоденної зарплати і кількості календарних днів декретної відпустки. 

Необхідні документи:

  • заява із зазначенням дати початку відпустки;

  • листок непрацездатності.

Жінки, які працюють за сумісництвом, мають право отримати допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами від обох роботодавців. 

Необхідні документи:

  • заява із зазначенням дати початку відпустки;

  • копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи;

  • довідка про доходи за основним місцем роботи.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, скільки отримують батьки при народженні дитини та як оформити виплати онлайн.

Також РБК-Україна писало, як оформити свідоцтво про народження дитини онлайн.

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