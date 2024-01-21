Как оформить декрет в 2024 году и что для этого нужно: инструкция

Декретный отпуск может оформить любая женщина. Основанием для оформления декрета является листок нетрудоспособности (е-больничный).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Длительность отпуска в связи с беременностью и родами составляет 126 дней (70 календарных дней до родов и 56 дней после). При осложненных родах или рождении двух или более детей продолжительность послеродового отпуска увеличивается до 70 дней.
Е-больничный обычно выдается с 30 недель беременности. Исключение являются женщины-чернобыльцы, которые могут уйти в декретный отпуск с 27 недель беременности.
Выплата декретных проводится единовременно за весь период отпуска. Обратиться для получения выплат можно не позднее чем через шесть месяцев со дня окончания отпуска.
Сумма отпускных рассчитывается бухгалтерией предприятия и зависит от двух показателей: среднедневной заработной платы и количества календарных дней декретного отпуска.
Необходимые документы:
заявление с указанием даты начала отпуска;
листок нетрудоспособности.
Женщины, работающие по совместительству, имеют право получить пособие по беременности и родам от обоих работодателей.
Необходимые документы:
заявление с указанием даты начала отпуска;
копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью по основному месту работы;
справка о доходах по основному месту работы.
Напомним, ранее мы объясняли, сколько получают родители при рождении ребенка и как оформить выплаты онлайн.
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