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Як офіційно купити дрова в Україні у 2026 році: ціни за куб та правила

11:37 22.09.2026 Вт
3 хв
aimg Василина Копитко
Як офіційно купити дрова в Україні у 2026 році: ціни за куб та правила Скільки коштують дрова в Україні (фото: Getty Images)
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В Україні перед опалювальним сезоном зріс попит на дрова для населення. У ДП "Ліси України" прогнозують, що за підсумками 2026 року реалізація паливних дров може досягти рекордних 2,9-3 млн кубометрів. Ціни на них цьогоріч зросли до 15%.

Про це на запит РБК-Україна повідомили у ДП "Ліси України.

Попит уже майже рекордний

Щороку "Ліси України" реалізують громадянам 2,2-2,6 млн кубометрів дров’яної деревини. Ще 300-400 тис. кубометрів постачають школам, лікарням, дитсадкам, бюджетним установам і підрозділам Сил безпеки та оборони.

У 2026 році попит виявився вищим за звичайний. Станом на зараз філії підприємства вже відвантажили населенню майже 1,9 млн кубометрів паливних дров, а до кінця року планують заготовити ще близько 1 млн кубометрів.

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Скільки коштують дрова

Станом на 1 вересня 2026 року середня ціна одного кубометра дров для населення становить 1252 грн з ПДВ на складах філій ДП "Ліси України".

Порівняно з минулим опалювальним сезоном вартість зросла в середньому на 12-15%. У підприємстві пояснюють це подорожчанням паливно-мастильних матеріалів і послуг із лісозаготівлі.

Найдешевші дрова продають у лісистих регіонах - на Поліссі, у Карпатах, а також на Чернігівщині та Сумщині, де ціни становлять 900-1400 грн за кубометр залежно від породи.

У менш лісистих областях - на сході, півдні та Кіровоградщині - вартість вища: від 1000 грн за кубометр для м’яколистяних порід до 1700 грн за тверду деревину.

Послуги доставки покупці оплачують окремо. За 1 рік кожен громадянин має можливість замовити 15 кубометрів дров.

Як офіційно купити дрова в Україні у 2026 році: ціни за куб та правилаЯк визначити об'єм дров (інфографіка "Ліси України")

Які дрова вибирають українці

Найбільший попит традиційно мають дрова твердолистяних порід - дуба, граба, ясена, бука та клена, оскільки вони довше горять і дають більше тепла.

Також активно купують сосну, ялину та ялицю, тоді як найменший попит мають липа, верба й осика.

У підприємстві зазначають, що для опалення приватного будинку протягом сезону зазвичай потрібно від 5 до 12 кубометрів дров - залежно від площі житла, породи деревини та її вологості.

Як офіційно купити дрова в Україні у 2026 році: ціни за куб та правилаЯка деревина віддає найбільше тепла (інфографіка "Ліси України")

Як офіційно купити дрова

Придбати паливні дрова можна безпосередньо у лісництвах, надлісництвах і філіях ДП "Ліси України" - для цього потрібно звернутись за контактами у вашому регіоні.

Або через онлайн-магазин "ДроваЄ":

  • Увійдіть до системи за допомогою ID.GOV.UA
  • Оберіть постачальника, тип дров та інші параметри. Вкажіть адресу, куди плануєте доставити замовлення.
  • Надішліть замовлення та очікуйте підтвердження від постачальника

Ціни зросли до 15%. Скільки коштують дрова у 2026 році і де вони найдешевші

Фото: Скільки коштують дрова у 2026-му (інфографіка РБК-Україна)

"Можна заготовити дрова самостійно. Для цього потрібно оформити лісорубний квиток для особистих потреб, звернувшись до місцевого лісгоспу із заявою. У ній - вказати ціль використання, опалення, обсяг необхідної деревини. Для фізичних осіб дозволяється на спеціально відведених ділянках з обмеженими обсягами вирубки", - йдеться на сайті "Ліси України".

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