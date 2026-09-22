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Как официально купить дрова в Украине в 2026 году: цены на куб и правила

11:37 22.09.2026 Вт
3 мин
aimg Василина Копытко
Как официально купить дрова в Украине в 2026 году: цены на куб и правила Сколько стоят дрова в Украине (фото: Getty Images)
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В Украине перед отопительным сезоном вырос спрос на дрова для населения. В ГП "Леса Украины" прогнозируют, что по итогам 2026 года реализация топливных дров может достичь рекордных 2,9-3 млн кубометров. Цены на них в этом году выросли до 15%.

Об этом по запросу РБК-Украина сообщили в ГП "Леса Украины".

Спрос уже почти рекордный

Ежегодно "Леса Украины" реализуют гражданам 2,2-2,6 млн кубометров дровяной древесины. Еще 300-400 тыс. кубометров снабжают школы, больницы, детсады, бюджетные учреждения и подразделения Сил безопасности и обороны.

В 2026 году спрос оказался выше обычного. По состоянию на сегодняшний день филиалы предприятия уже отгрузили населению почти 1,9 млн кубометров топливных дров, а к концу года планируют заготовить еще около 1 млн кубометров.

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Сколько стоят дрова

По состоянию на 1 сентября 2026 средняя цена одного кубометра дров для населения составляет 1252 грн по НДС на складах филиалов ГП "Леса Украины".

В сравнении с прошлым отопительным сезоном стоимость выросла в среднем на 12-15%. В предприятии объясняют это подорожанием горюче-смазочных материалов и услуг по лесозаготовке.

Самые дешевые дрова продают в лесистых регионах - на Полесье, в Карпатах, а также в Черниговской и Сумской областях, где цены составляют 900-1400 грн за кубометр в зависимости от породы.

В менее лесистых областях - на востоке, юге и Кировоградской области - стоимость выше: от 1000 грн за кубометр для мягколистных пород до 1700 грн за твердую древесину.

Услуги доставки покупатели оплачивают отдельно. За 1 год у каждого гражданина есть возможность заказать 15 кубометров дров.

Как официально купить дрова в Украине в 2026 году: цены на куб и правилаКак определить объем дров (инфографика "Леса Украины")

Какие дрова выбирают украинцы

Самым большим спросом традиционно пользуются дрова твердолиственных пород - дуба, граба, ясеня, бука и клена, поскольку они дольше горят и дают больше тепла.

Также активно покупают сосну, ель и пихту, тогда как наименьшим спросом пользуются липа, ива и осина.

В предприятии отмечают, что для отопления частного дома в течение сезона обычно требуется от 5 до 12 кубометров дров - в зависимости от площади жилья, породы древесины и ее влажности.

Как официально купить дрова в Украине в 2026 году: цены на куб и правилаКакая древесина отдает больше всего тепла (инфографика "Леса Украины")

Как официально купить дрова

Приобрести топливные дрова можно непосредственно в лесничествах, надлесничествах и филиалах ГП "Леса Украины" - для этого нужно обратиться за контактами в вашем регионе.

Или через онлайн-магазин "ДроваЄ":

  • Войдите в систему с помощью ID.GOV.UA
  • Выберите поставщика, тип дров и другие параметры. Укажите адрес, куда вы планируете доставить заказ.
  • Отправьте заказ и ждите подтверждения от поставщика

Цены выросли до 15%. Сколько стоят дрова в 2026 году и где они самые дешевые

Фото: Сколько стоят дрова в 2026-м (инфографика РБК-Украина)

"Можно заготовить дрова самостоятельно. Для этого нужно оформить лесорубный билет для личных нужд, обратившись в местный лесхоз с заявлением. В нем - указать цель использования, отопления, объем необходимой древесины. Для физических лиц разрешается на специально отведенных участках с ограниченными объемами вырубки", - говорится на сайте "Леса Украины".

Читайте также о том, что в конце августа вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что Украина готовит энергосистему к зиме. Ожидается, что Россия будет активно наносить удары по этим объектам. Для этого мы уже усиливаем их защиту и накапливаем требуемое оборудование для регионов.

Ранее мы писали о том, что украинцы могут оформить жилищную субсидию по упрощенной процедуре: без сбора сведений о доходах и имущественном состоянии домохозяйства. Всю необходимую информацию Пенсионный фонд получает из государственных реестров.

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