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Декому з українців дадуть майже 19,5 тисяч на опалення: хто і як може отримати гроші

10:38 07.09.2026 Пн
2 хв
На допомогу перед опалювальним сезоном вже залучили 7,4 млрд гривень
aimg Ірина Костенко
Декому з українців дадуть майже 19,5 тисяч на опалення: хто і як може отримати гроші Опалювальний сезон - серйозний виклик для багатьох українців (фото ілюстративне: Getty Images)
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Цього року окремі категорії українців можуть отримати 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Допомога розрахована на мешканців прифронтових громад.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Facebook.

Скільки родин можуть отримати виплату

Згідно з інформацією Корецького, по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону цього року отримають одноразово понад 380 тисяч родин.

"У прифронтових громадах", - уточнив посадовець.

Він додав, що для цього уряд залучив 7,4 млрд гривень від міжнародних гуманітарних організацій.

"Частина коштів надійшла від UNICEF та Українського Червоного Хреста через Гуманітарний рахунок Мінсоцполітики", - поділився Корецький.

Декому з українців дадуть майже 19,5 тисяч на опалення: хто і як може отримати гроші380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають по 19 400 гривень допомоги перед зимою (інфографіка: facebook.com/sergii.koretskyi.page)

На кого розрахована така підтримка

Очільник Кабінету міністрів пояснив, що йдеться про підтримку для українців, які найбільше її потребують:

  • люди з інвалідністю;
  • одинокі пенсіонери;
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • отримувачі житлових субсидій;
  • багатодітні та прийомні сім'ї;
  • одинокі матері;
  • родини з дітьми з інвалідністю;
  • дитячі будинки сімейного типу;
  • патронатні родини.
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Як і до якого числа можна подати заяву

Заяву на одноразову допомогу можна подати у кілька різних способів:

  • через місцеву владу;
  • через Пенсійний фонд України (ПФУ);
  • через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Зробити це, за даними Корецького, потрібно до 30 жовтня 2026 року.

Як можна буде отримати цю виплату

Насамкінець прем'єр-міністр повідомив, що українці зможуть отримати одноразову виплату на проходження опалювального сезону (у прифронтових громадах):

  • або на банківський рахунок;
  • або через "Укрпошту".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українці можуть отримати субсидію на дрова і скраплений газ, але є умова.

Крім того, ми пояснювали, як в Україні спростили правила для резервного тепла.

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