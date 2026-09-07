Декому з українців дадуть майже 19,5 тисяч на опалення: хто і як може отримати гроші
Цього року окремі категорії українців можуть отримати 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Допомога розрахована на мешканців прифронтових громад.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Facebook.
Скільки родин можуть отримати виплату
Згідно з інформацією Корецького, по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону цього року отримають одноразово понад 380 тисяч родин.
"У прифронтових громадах", - уточнив посадовець.
Він додав, що для цього уряд залучив 7,4 млрд гривень від міжнародних гуманітарних організацій.
"Частина коштів надійшла від UNICEF та Українського Червоного Хреста через Гуманітарний рахунок Мінсоцполітики", - поділився Корецький.
380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають по 19 400 гривень допомоги перед зимою (інфографіка: facebook.com/sergii.koretskyi.page)
На кого розрахована така підтримка
Очільник Кабінету міністрів пояснив, що йдеться про підтримку для українців, які найбільше її потребують:
- люди з інвалідністю;
- одинокі пенсіонери;
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- отримувачі житлових субсидій;
- багатодітні та прийомні сім'ї;
- одинокі матері;
- родини з дітьми з інвалідністю;
- дитячі будинки сімейного типу;
- патронатні родини.
Як і до якого числа можна подати заяву
Заяву на одноразову допомогу можна подати у кілька різних способів:
- через місцеву владу;
- через Пенсійний фонд України (ПФУ);
- через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Зробити це, за даними Корецького, потрібно до 30 жовтня 2026 року.
Як можна буде отримати цю виплату
Насамкінець прем'єр-міністр повідомив, що українці зможуть отримати одноразову виплату на проходження опалювального сезону (у прифронтових громадах):
- або на банківський рахунок;
- або через "Укрпошту".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українці можуть отримати субсидію на дрова і скраплений газ, але є умова.
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