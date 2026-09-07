Декому з українців дадуть майже 19,5 тисяч на опалення: хто і як може отримати гроші

Цього року окремі категорії українців можуть отримати 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Допомога розрахована на мешканців прифронтових громад.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Facebook.

Скільки родин можуть отримати виплату

Згідно з інформацією Корецького, по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону цього року отримають одноразово понад 380 тисяч родин.

"У прифронтових громадах", - уточнив посадовець.

Він додав, що для цього уряд залучив 7,4 млрд гривень від міжнародних гуманітарних організацій.

"Частина коштів надійшла від UNICEF та Українського Червоного Хреста через Гуманітарний рахунок Мінсоцполітики", - поділився Корецький.

380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають по 19 400 гривень допомоги перед зимою (інфографіка: facebook.com/sergii.koretskyi.page)

На кого розрахована така підтримка

Очільник Кабінету міністрів пояснив, що йдеться про підтримку для українців, які найбільше її потребують:

люди з інвалідністю;

одинокі пенсіонери;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

отримувачі житлових субсидій;

багатодітні та прийомні сім'ї;

одинокі матері;

родини з дітьми з інвалідністю;

дитячі будинки сімейного типу;

патронатні родини.

Читайте також: Субсидії восени перерахують: що може змінитися після 1 жовтня

Як і до якого числа можна подати заяву

Заяву на одноразову допомогу можна подати у кілька різних способів:

через місцеву владу;

через Пенсійний фонд України (ПФУ);

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Зробити це, за даними Корецького, потрібно до 30 жовтня 2026 року.

Як можна буде отримати цю виплату

Насамкінець прем'єр-міністр повідомив, що українці зможуть отримати одноразову виплату на проходження опалювального сезону (у прифронтових громадах):